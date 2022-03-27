Son Güncelleme:
Vitrinler yenilendi, eserler arttırıldı
Kendi devrinin ‘süper gücü’ olarak kabul edilen Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yapan Çorum’daki Arkeoloji Müzesi yenilendi; yapılan vitrin düzenlemesiyle sergilenen eserlerin sayısı arttırıldı.
Arkeolojik anlamda Anadolu’nun önemli merkezleri arasında gösterilen kentin müzesinde Alacahöyük, Boğazkale, Şapinova, Eskiyapar ve Resuloğlu gibi arkeolojik kazı alanlarında yapılan çalışmalarda bulunan tarihi eserler sergileniyor.