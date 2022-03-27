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Vitrinler yenilendi, eserler arttırıldı
Seyahat
Haber Giriş: 27.03.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Vitrinler yenilendi, eserler arttırıldı

Kendi devrinin ‘süper gücü’ olarak kabul edilen Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa’ya ev sahipliği yapan Çorum’daki Arkeoloji Müzesi yenilendi; yapılan vitrin düzenlemesiyle sergilenen eserlerin sayısı arttırıldı.

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Arkeolojik anlamda Anadolu’nun önemli merkezleri arasında gösterilen kentin müzesinde Alacahöyük, Boğazkale, Şapinova, Eskiyapar ve Resuloğlu gibi arkeolojik kazı alanlarında yapılan çalışmalarda bulunan tarihi eserler sergileniyor.

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