'Virüssüz köy'de 1 Euro'ya ev satılıyor

Bu sembolik satışla iş arayışına giren genç nüfusun şehirlerde yarattığı kaosun önüne geçilmesi ve kırsal alanların cazibe merkezi haline gelmesi hedefliyor.







Hiç vakaya rastlanmadı



Bununla birlikte, Cinquefrondi kasabası sakinleri arasında bugüne kadar hiç Covid-19 vakası bildirilmedi ve Calabria, İtalya'nın en düşük virüs bulaşma seviyesine sahip bölgeleri arasında yer alıyor Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, CNN’e yaptığı konuyla ilgili açıklamasında, "Sahip olduğumuz terk edilmiş birçok ev için yeni sahipler bulmak, şehrin güzelliğini yitirmiş ve kayıp kısımlarını kurtarmak için başlattığım Güzellik Operasyonu’nun önemli bir parçası.



Ebeveynlerimin göç ettiği Almanya'da büyüdüm, sonra ülkemi kurtarmak için geri döndüm. Çok fazla insan on yıllar boyunca burada boş evleri ardında bırakarak kaçtı. Buna teslim olamayız” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı, "Ferahlatıcı tepeler ve iki ılık deniz arasında yükseliyoruz, kasabanın yanında tertemiz bir nehir var ve plajlar arabayla sadece 15 dakika uzaklıkta” açıklamasını yaparak Cinquefrondi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekti.







Öte yandan, virüssüz köyde konut anlaşması İtalya'nın diğer bölgelerinde satılan 1 euroluk evlerden farklı şartlar öne sürüyor. İtalya genelinde bir euro karşılığında satılan tüm evler, alıcının 3 yılda evi yenilememesi durumunda kaybedeceği 5 bin euroluk bir teminat istiyor. Ancak, Cinquefrondi sadece işler tamamlanana kadar yıllık 250 euroluk bir sigorta poliçesi talep ediyor.







