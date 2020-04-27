MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı
GeriSeyahat Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle daha önce vatandaşların sıklıkla kullandığı ve ziyaretçilerle dolan Düzce Aydınpınar Şelaleleri, halkın tedbirlere uyması ile boş kaldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bahar aylarının gelmesi, havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar doğa ile buluşmak isterken evlerde kalarak hükümetin aldığı kararlara uymaya çalışıyor. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında kültür parkları, mesire alanları ve şelaleler ziyaretçilerine kapatılmıştı.

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı


Kapatılan yerlerden birisi olan Düzce’deki Aydınpınar Şelaleleri girişine de kapalı olduğuna dair uyarılar asıldı. Havaların sıcak olmasına rağmen daha önce tıklım tıklım dolan Aydınpınar Şelaleleri, vatandaşların tedbirlere uyması ile boş kaldı. Park çevresinde herhangi bir vatandaşın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle