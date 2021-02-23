Validebağ Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Validebağ Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

İstanbul’da Anadolu Yakasında bulunan bu köşk mutlaka görülmesi gereken yerler arasında listeye kaydedilmelidir.



Validebağ Korusu Nerede?



Validebağ Korusu İstanbul Anadolu Yakasında, Üsküdar ilçesinde bulunan bir gezi alanıdır. Burası oldukça merkezi bir konumda bulunmaktadır. Bulunduğu alan biraz eğimlidir ama insan eli ile ağaçlandırılarak bu hale getirilen bir alandır. Burası Üsküdar’ın Altunizade ve Kadıköy’ün Koşuyolu semtlerinin birleştiği bir noktada yer alır. Yaklaşık 10 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.



Validebağ Korusu’na Nasıl Gidilir?



Buraya kendi aracınız ile gelebilirsiniz. Ulaşım yeri oldukça merkezidir. Buraya ulaşım için toplu taşımayı da kullanabilirsiniz. Kadıköy’den kalkan otobüsler ile buraya ulaşım mümkündür. Avrupa Yakasından gelecek olanlar ise metrobüs ile Anadolu Yakasına gelerek oradan aktarma yapabilirler. Ayrıca Kadıköy’e Eminönü ve Beşiktaş’tan vapur ile gelme şansınız vardır.



Validebağ Korusu Tarihi



Korunun tarihi oldukça eskiye dayamaktadır. 200 yıl önce III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan, Çamlıca’da bağ köşkü yaptırır. Sonra bu mülk Abdülmecit’e geçer. Abdülmecit’te bu köşkü annesine hediye eder. Burası daha sonra onun çeşitli yerlerden getirttiği çiçekler ile bir botanik bahçesine dönüşür.



Vefat ettikten sonra arazi Altunizade ailesine devir olur. 1860 yılında ise Zühtü Paşa köşkü yaptırır. Abdülaziz köşkü çok beğenince, köşkü kendisine hediye eder. Sultan Abdülaziz’de kız kardeşi için burada bir köşk inşa ettirir. Adile Sultan için inşa edilen bu köşk günümüzde öğretmen evi olarak hizmet vermektedir.



Köşkün tarihi özellikleri bununla da bitmez. Ayrıca Abdülaziz döneminde buraya bir av köşkü inşa ettirilir. Herkesin hafızlarına kazının Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı burada çekilmiştir. Film bugün bile severek izlenmektedir. Adile Sultan Kasrı bu filmin çekildiği mekân olmuştur.



Korunun içinde bazı ağaç türleri bulunmaktadır. Sahil çamı, Fıstık çamı, defne ve Himalaya sediri, karaağaç bu ağaçlardan birkaç tanesidir. Kişisel olarak ağaçlandırıldığı için ağaç çeşidi fazla değildir. Genelde meyve ağaçlarının bulunduğu bir alandır. Meyve ağacı olarak armut, dut ve ayva bulunmaktadır.



Bu koru gerçekten huzur ve sakinlik arayanlar için çok doğru bir tercih olacaktır. Koru ve içindeki kasır çok fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu mekânda düğün fotoğrafları da çekilmektedir. Pek çok organizasyona da ev sahipliği yapan bir mekândır.



Validebağ Korusu Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi



Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı kahvaltı için mükemmel bir seçim olacaktır. Burası ortamı gereği hafta sonları kalabalık olabilir. Burada arkadaşlarınız veya ailenizle harika bir kahvaltı yapabilirsiniz. Hafta sonları açık büfe kahvaltı bulunmaktadır. Bunun dışında serpme kahvaltıda alabilirsiniz. Bunun dışında menemen, omlet, tost gibi ekstralar ile kahvaltıyı zenginleştirmenizde mümkündür. Fiyatlar ise şu şekildedir;

-Açık büfe kahvaltı: 50 TL

-Kahvaltı Tabağı: 25 TL

-Menemen: 13 TL

-Omlet: 15 TL

Validebağ Korusu Giriş Ücreti



Validebağ Korusu gezmek ve şehrin karmaşasından kaçmak isteyenler için harika bir mekândır. Burada kahvaltı edebilir ve sonra çevrede yürüyüş yapabilirsiniz. Koruya giriş için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Ayrıca Hababam Sınıfının çekildiği köşkü ’de ücret ödemeden gezebilirsiniz. Burada düğün resimleri çekilmesine izin verilmektedir. Bunun ücretleri de 500 TL civarında olmaktadır.



Buranın ziyaret saatleri, ziyaret edilecek alana göre değişiklik göstermektedir. Hababam Sınıfı’nı ziyaret edecek olanlar sabah 09.00’dan akşam 17.00’e kadar ziyaret edebilir. Açık alan ve piknik yerleri ise 09.00-22.00 saatleri arası halkın ziyaretine açık olmaktadır. Restoranın hizmet saatleri ise saat 23.00’e kadar devam etmektedir.