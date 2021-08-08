‘Üşümeyi’ ve huzuru özleyenlere...

KAFA DİNLEMEK İÇİN BİRE BİR

İnönü Yaylası, Kocaeli



İstanbul’a sadece 120 km uzaklıktaki yayla, hafta sonları oldukça kalabalık; o nedenle mümkünse hafta içi gidin. Yayla trekking için, yakınlarındaki Müflisdere Kanyonu da dere yürüyüşü için çok uygun. Burada internet çekmiyor, kafa dinlemek için bire bir. Akşamları çok soğuk, mutlaka önleminizi alın.



ÇİÇEKLERDEN MOR BİR HALI

Kadıralak Yaylası, Trabzon



Bahar aylarında açan mor çiçeklerinden dolayı bir diğer adı da Mor Yayla. Gerçekten de yıldız çiçekleri mor bir halı gibi tüm yaylayı kaplıyor. Burada yemek yiyebileceğiniz yerler var ama otel yok. Kamp yapmak içinse ücret ödemiyorsunuz. Bu arada yayla halkı da oldukça yardımsever.



YILDIZLARIN ALTINDA

Perşembe Yaylası, Ordu



Şimdiye kadar gördüğüm yaylalardan en farklısı... Karga Tepesi’nden bakınca gördüğünüz yemyeşil manzara ve içindeki menderesler nefes kesiyor. Yakınlarda oteller de var, kamp yapmaya da müsait. Akşamları çok soğuk ama hazırlıklı giderseniz yıldızların altında harika bir gece geçirebilirsiniz.



SÜKÛNET VE BOL OKSİJEN

Kümbet Yaylası, Giresun



Giresun’un Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası, Ordu-Giresun Havalimanı’na 1.5 saat mesafede. 1.640 metre rakımlı yayla, sakinliği ve bol oksijeniyle aradığınız sükûneti size sunuyor. Konaklamak için buradaki dağ evlerini tercih edebilirsiniz ya da ekipmanınız uygunsa kamp yapabilirsiniz.



SİSLERİN İÇİNDE YÜRÜYÜN

Sal Yaylası, Rize



Çamlıhemşin’deki Sal Yaylası’nda konaklama kısıtlı olduğu için önceden rezervasyon yaptırın. Ekipmanınız varsa kamp da kurabilirsiniz. Çıktığım ilk gerçek yayla olmasından dolayı Sal bende özel bir yere sahip. Sisler içerisinde Sal Yaylası ile Pokut Yaylası arasını yürümenizi tavsiye ederim.



DÜNYAYLA BAĞINIZ KOPACAK

Arsiyan Yaylası, Artvin



Burayı özel yapan şey gölleri ve bu göllerde yüzen adaları... Yaylaya yürüyerek ulaşabilirsiniz ama yolu bulmak biraz zor; bölgeyi bilen biriyle gitmenizi tavsiye ederim. İnternet ve telefon çekmediği için dünyayla iletişiminizi koparan yaylada konaklayabileceğiniz bir otel yok; ancak kamp yapabilirsiniz.



YAZIN ÇİM KAYAĞI YAPILIYOR

Zigana Yaylası, Gümüşhane



Aynı zamanda bir kayak merkezi olan Zigana Yaylası 2.032 metre yükseklikte. Kışın kayak, yazın çim kayağı yapılan yaylaya ünlü Zigana Geçidi’nden ulaşabilirsiniz. Gümüşhane ile Trabzon arasındaki Zigana Yaylası’na gitmişken 3 kilometre ötedeki Limni Gölü’nü görmeden dönmeyin.



TECRÜBELİ KAMPÇILARA UYGUN

Pürenli Yaylası, Düzce



İstanbul’a 210 km uzaklıktaki yaylaya ulaşmak için önce Düzce’den Gölyaka’ya, oradan da Güzeldere Şelalesi’ne gidiyorsunuz. Konaklama için tek seçenek kamp yapmak. Çevrede bir tesis bulunmadığı için biraz tecrübeli olmanız gerekli. 2 km mesafedeki Balıklı Yaylası’na uğramayı unutmayın.



SADECE SU VE ELEKTRİK VAR

Türkeli Kurugöl Yaylası, Sinop



Sinop merkeze 93 km uzaklıktaki Türkeli Kurugöl Yaylası eşsiz doğasıyla mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Sanki doğal bir seyir terası gibi olan yaylada su ve elektrik dışında bir hizmet yok. Konaklamak için kamp yapabilirsiniz. Çevrede yürüyüş yapıp bu eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.



ÇAM AĞAÇLARININ ALTINDA

Aktaş Yaylası, Samsun



En fotojenik yaylalar sıralamasında ilk beşe kesin girecek olan Aktaş Yaylası çam ağaçları ve kır çiçekleriyle bezeli. Burada hem mesire alanı hem de yayla evleri var. Ayrıca gönül rahatlığıyla kamp da kurabilirsiniz. Bir tesis olmadığı için gitmeden alışveriş yapın ve bence yanınıza mutlaka hamak alın.

