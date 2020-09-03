Unutulmaz evlilik teklifi için en romantik 9 yer

Özel anları daha da unutulmaz kılan özel yerlerdir. Ülkemizdeki sayısız güzelliğin içerisinden en uygun olanı seçmek ise oldukça zor. Farklı olmasını istiyor ve aklınıza çok fazla seçenek gelmiyorsa bu liste tam size göre...

Lavanta Bahçeleri

Mis kokulu lavantalar arasında yapılacak bir evlilik teklifi unutulmaz olabilir. Tabii ki bunun için yılın her zamanı uygun değil. Haziran sonunda tam lavantaların çiçeklendiği zamanlarda muhteşem bir evlilik teklifi yapılabilir. Ortamın enerjisi de tam buna uygun. Hem görsel bir şölen sunan lavantaların arasında muhteşem fotoğraflar da çekilebilirsiniz.

Salda Gölü

Son zamanlarda adını sık sık duyuran Salda gölü, romantik anlara da şahitlik ediyor. Kumun üzerinde hazırlayacağınız güzel bir masada yemek yiyebilir, ardından muhteşem bir teklif yapabilirsiniz. Güzel bir organizasyonla bu önemli günü daha da büyüleyici hale getirebilirsiniz.

Kapadokya

Kapadokya, evlilik teklifi için son dönemlerin favorisi haline geldi. Tam gün batımının romantik havasında edebilir veya balonla havada unutulmaz bir teklif gerçekleştirebilirsiniz.

Antalya’nın Kalbi

Filmlerde sık sık gördüğümüz evlilik teklifleri arasında en beğenilenlerinden biri de şüphesiz lunaparklarda oluyor. Türkiye’nin de en yüksek dönme dolabı özelliğine sahip Antalya’nın Kalbi bunun için çok iyi bir fırsat. Tüm Antalya’yı ayaklarınızın altına alarak bu anı daha da unutulmaz kılabilirsiniz.

Galata Kulesi

Galata Kulesi hakkında herkesin bildiği muhteşem bir efsane var, kuleye kiminle çıkarsan onunla evlenirsin. Bu efsanenin ışığında evlilik teklifi etmek ise oldukça etkileyici olacaktır. İstanbul’un muhteşem manzarası eşliğinde romantik bir teklif için en uygun yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.





Fırtına Deresi



Dizi ve filmlerde aşıkların sembolü olan Fırtına Vadisi üzerindeki köprü evlilik teklifi için biçilmiş kaftan. Yemyeşil doğanın büyüsüne kapılıp keyifli bir yürüyüş sonunda köprü üzerinde zamanı durdurabilirsiniz. Sonucunda da istediğiniz etkiyi alacağınızı garanti edebiliriz.

Uludağ

Bembeyaz karlar arasında evlilik teklifi harika bir seçim olabilir. Kış aylarını sevenler için muhteşem tercih olacak bu teklif seçeneği, özellikle de teleferikte olduğunda daha da keyifli hale gelebilir. Teleferikle tam dağın zirvesindeyken ettiğinizde buz gibi havayı ısıtabilir ve unutulmaz bir hale getirebilirsiniz.

Doğu Ekspresi

Yaklaşık 25 saatlik keyifli bir tren yolculuğu sonucunda Kars’ta donmuş Çıldır Gölü üzerinde edeceğiniz evlilik teklifi şüphesiz unutulmaz olacak. Bunun için kış ayları daha çok tercih edildiği gibi, yaz aylarında da bu yolculuk farklı bir tecrübe olabilir.

Porsuk Çayı

Venedik’te romantik bir gondol sefasında evlilik teklifini hayal etmiş olabilirsiniz. Ne yazık ki pandemi nedeniyle mümkün değil. Zaten gerek de yok. Çünkü Porsuk Çayı’nda yapacağınız gondol turu size Venedik’i aratmayacak. Romantik bir teklif için Eskişehir’deki gondollar çok iyi fırsat. Size de değerlendirmek kalıyor…