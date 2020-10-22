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Hürriyet
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Uludağ’da sonbaharda adeta tablo gibi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Uludağ’da sonbaharda adeta tablo gibi

Türkiye’nin önemli kış merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, havadan görüntülendi.

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Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961'de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Uludağ’da sonbaharda adeta tablo gibi



Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı, yeşil ve kahverenginin her tonu ile adeta renk cümbüşünün yaşandığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı. Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri ve manzarasıyla ilgi çekiyor. Uludağ’ı ziyaret eden vatandaşlar ise Uludağ’ın her mevsimde güzel olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi.

Uludağ’da sonbaharda adeta tablo gibi


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