Türkiye’nin St. Tropez’si Çeşme

Dünyada birçok ünlü tatil bölgesini gezdim, gördüm... Cote d’Azur ve Amalfi kıyılarından Tulum’a, Yunan adalarından Bahamalar’a hepsini karış karış gezdim, ancak Çeşme hepsinden farklı ve özel... Tüm bu saydığım tatil yerlerinde bir arada bulamayacağınız özelliklerin hepsini birlikte sunuyor. Doğasının güzelliği, eğlencesi, lezzetleri, misafiri mutlu etmeyi hedefleyen işletmecileriyle, ne ararsanız bir tatil merkezinde. Yaz kalabalığından bunalan ve tam zamanı deyip tatil rotasını şimdi Çeşme’ye çevireceklere deneyimlerimden bir öneri listesi hazırladım. Çeşme ve Alaçatı, beach kültürünün başladığı yerler. Bu yıl giriş ücretleri 100-500 lira arasında değişiyor. Ekonomik bir bütçeyle deniz keyfi yapılmaz mı derseniz, tabii ki yapılır... Ilıca Halk Plajı ve Alaçatı’daki Çark Plajı herkese açık ve ücretsiz.

İŞTE O EN MODA BEACH’LER

Kimi yemeğiyle kimi DJ’leriyle öne çıkan beach’leri denemek isterseniz liste şöyle:

Before Sunset: Otantik dekorasyonu, günbatımı partileri ve lezzetli yemekleriyle yıllardır Çeşme’nin en popüler beach’leri arasında. Sosyete, sanat, iş ve şov dünyasının ünlü simalarının da gözdesi. Ovacık yolu üzerindeki mekân hafta sonları popüler DJ’lerin performanslarıyla adından söz ettiriyor. Çok talep olduğu için bir hafta öncesinden rezervasyon gerekli.

Elias: Yunan esintileri taşıyan ambiyansıyla sizi karşı adalara götürüyor... Akşamüstü partileri ve yine akşam servis edilen Yunan mutfağı ağırlıklı yemekleriyle bu yılın en sevilenlerinden oldu.

Fly-Inn: Pırlanta Koyu’nda geniş bir alana yayıldığı için sakin bir ortam. Akşamüstü DJ performanslarıyla kalabalıklaşıyor ve zaman zaman konserler de düzenleniyor.

Fun: Altınkum’daki beach Çeşme’nin en rağbet gören plajlarından biri. Özellikle aileler için.

Yuzu: Aya Yorgi Koyu’nda; mistik dekorasyonu ve lezzetli kokteylleriyle gençlerin gözdesi.

Momo: Yemekleri çok lezzetli. Rezervasyon ve iletişimde bazı problemler yaşanmasına rağmen, yemeklerinin, özellikle pizzalarının güzelliğiyle bu kusurunu telafi ediyor. Burrata’lı pizza ve patlıcan tempura’sını tatmanızı öneririm.

Soyunma kabini ve şezlongdan ibaret olan yazlık plajlar, tasarım, yemek ve eğlence konseptiyle birleşince beach’ler ortaya çıktı. Çeşme bu akımın doğduğu yer.

AKŞAMA KADAR KAHVALTI!

Çeşme, gece eğlence yerlerinin yanı sıra kahvaltı mekânlarıyla da ünlü. Sabahın ilk öğünü Çeşmeseverler için gün boyu süren bir tören. Bu nedenle akşama kadar açık birçok kahvaltı mekânı var.

Tarla Alaçatı: Yandaki tarladan toplananlarla hazırlanan kahvaltı, üzüm salkımlarının sallandığı çardakta servis ediliyor.

Bom-Dia: Amerikan tarzı granola, bagel (simit) ve bowl’larıyla (kâse) ünlü.

Bom-Dia vegan pankek

Eggs and Bakes Alaçatı, Cherie diğer yeni kahvaltı mekânları arasında. Çeşme’nin meşhur serpme kahvaltısını da birçok mekânda yiyebilirsiniz. Hepsi de bu ünü hak edecek şekilde sunuluyor. Kahvaltı fiyatları kişi başı 100-150 lira arasında değişiyor.

LEZZETİYLE DE YARIŞIYOR

Çeşme bu yıl restoranlarıyla dünyanın en ünlü sayfiye şehirleriyle yarışıyor.

Ferdi Baba: En popüler balıkçı burası. Köyiçi ve Port şubeleri var.

Cote-Cour Alaçatı: İsviçreli şef Christelle Önortaç’ın özel tarifiyle yaptığı etlerle popüler oldu. Ben özellikle hardal soslu bonfile yemeden dönmeyin derim.

Yıllardır aynı hizmeti sürdüren Kapari Bahçe ve Dutlu Kahve diğer popüler mekânlar. Ekonomik bir öğün için de Çeşme’nin ünlü kumrucularından ikisini tavsiye ederim; Kumrucu Şevki ve Kumrucu Erol.

EĞLENCE ERKEN BAŞLIYOR, GECE ERKEN BİTİYOR

Bu yıl gece yarısı biten müzik yayını nedeniyle erken başlayan eğlence hayatında canlı sahnelerin yanı sıra DJ performansları da bol bol vardı. Şovu ve sahneye çıkan ünlü yıldızlarla adından çok söz ettiren Cahide, eğlence mekânlarının en ünlüsü. Fiks menü ve yemekli. Şerefe ve Kimene de ünlü sanatçıları izleyebileceğiniz diğer mekânlar. Kişi başı 350 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Alaçatı Port’taki Veranda ve Alaçatı Kafası Türkçe müzik, fiks menü akşam yemeği ve kumda eğlence için iyi bir seçenek.

Alaçatı’daki Smak şık bir mekân; yemekten sonra ünlü DJ’ler sahneye çıkıyor. Ciel ise deniz mahsulleri ağırlıklı gurme menüsüyle ilgi çekici. Lezzetli yemekleriyle öne çıkan See-Mee de bahçede şık bir ambiyansta yemek isteyenler için. Clavis güzel bir yemek sonrası dans etmek için iyi bir alternatif. Ambiente Jazz Club entelektüel atmosferiyle cazseverlerin uğrak noktası. Boop ve Limon ise daha çok gençlerin favorisi.

HUZURLU OTEL-EVLER

Çeşme’de bu yıl öne çıkan trend uzun süreli konaklanan, ev hissi veren otel-evler. Kiralama süresi minimum bir ay. Bu tarzda Sedirli Ev huzurlu atmosferiyle güzel bir örnek. Daha kısa konaklamalar için birçok butik otel ve otel seçeneği var. Fiyatlar oda başı günlük 1.000 lira civarında. Butik oteller içinde en farklı olanlardan biri Ilıca’daki Villa Kore. Denize bakan özel jakuzili odalarında kendinizi adeta Fransa sahillerinde hissediyorsunuz.

NE YAPMALI?

- Ege mezeleri eşliğinde balık yiyin.

- Ayayorgi Koyu’nda günbatımını izleyin.

- Alaçatı mekânlarında eğlenin.

- Sörf yapmayı deneyin.

- Cumartesi günleri kurulan Alaçatı pazarını görün.

- Kumru, boyoz ve sakızlı Alaçatı kurabiyesi yiyin.

- Lavanta, ev yapımı Ege reçelleri ve sakızlı kurabiye alın.