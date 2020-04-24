Türkiye'nin pek fazla bilinmeyen saklı güzelliği: Ormana Köyü

Bu evler, tamamen yöredeki malzemeler kullanılarak (ağaç ve taş) yapılan Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçeleri ve köylerinde uygulanmış yöreye özgün mimari yapılar. Evlerin en büyük özelliği harç veya çimento gibi herhangi bir malzeme kullanmadan yapılmış olmaları. Katran ağacından kesilen ahşap ile yapının iskeleti oluşturulmuş. Katran ağacı aynı zamanda Lübnan Sediri olarak da biliniyor. Lübnan bayrağına da simge olan bu sedir ağacı Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde yer alıyor. İskeletin dışarıda kalan kısımları düğme gibi görünüyor. Bu özgün mimariye sahip düğmeli evler iki katlı ve duvarları taş, depreme dayanıklı ve hiçbir koruma olmadan yüzlerce yıl çürümeden dayanabiliyor.









Ormana Köyü’nde bazılarının restore edildiği, bazılarının yıkılmaya yüz tuttuğu bazılarında ise hala yaşamın olduğu 300’den fazla tarihi ev yer alıyor. Köy kültür mirası statüsünde olduğu için evlerin restorasyonlarının da aslına uygun yapılması gerekiyor.



Düğmeli evlere nasıl gidilir?

Toroslarda yer alan Ormana Köyü Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı, Antalya’ya 170 kilometre, Manavgat’a ise 60 kilometre mesafede. Antalya merkezden arabayla 2,5 saat, Antalya havalimanından 2 saat sürüyor. Ayrıca Antalya otogardan Ormana’ya minibüsler gidiyor. Minibüsler yol üzerindeki köylere de uğradığı için yolculuk 4-5 saati bulabiliyor. Araçla giderken dağ yolunu tercih ederseniz manzaranızın bir bölümü Oymapınar Barajı olacak, yolda sürekli durup fotoğraf çekmek isteyeceksiniz.









Düğmeli evlerde konaklama

Ormana köyü, geçim sıkıntısı nedeniyle büyük şehirlere çok fazla göç vermiş ancak Ormanalılar köylerini unutmamış. Köyünü unutamayanlardan biri de Özgüven ailesi. Daha önce İstanbul’da yaşayan aile, tarihi düğmeli evleri restorasyon ve koruma projesi ile turizme kazandırmak ve köyde yaşayanlar için de iş fırsatı yaratma hedefi ile köylerine geri dönerek Ormana Active Projesini hayata geçirmişler.









Torosların ardında, bir göl kıyısında...

Ormana Active bünyesinde butik otel olarak hizmet veren üç konak ve iki restoran bulunuyor. Ormana’da doğallığı korunmuş sedir katran ağacının kokusunun etrafa yayıldığı konaklarda uyuyorsunuz. Sabah erken uyanmak için en güzel sebep ise yöresel lezzetlerin sunulduğu muhteşem köy kahvaltısı, kışın soba başında, yazın bahçede. Odun ateşinde taş fırında pişen pideleri ise damak çatlatan cinsten.









Bu bölgede neler yapılır?

Altınbeşik Mağarası

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası Ormana Köyü’ne 7-8 kilometre uzaklıkta. Bu yolda giderken manzaranız yolda geçeceğiniz Ürünlü Köyü’nün tarihi düğmeli evleri olacak. Altınbeşik Mağarası iki kattan oluşuyor ve uzunluğu 50 kilometre.









Eynif Ovası

Ormana'nın Eynif Ovası 90 bin dönümlük alana sahip. Bu bölge tarihi yollara ve kervansaraylara ev sahipliği yapmış. Eynif Ovası'nda yakalayabileceğiniz en güzel manzara ovada özgürce dolaşan vahşi yılkı atları olacak.