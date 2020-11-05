Türkiye'nin en popüler kayak merkezleri beyaza büründü

ERCİYES



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ne kar yağdı. Erciyes Dağı'nın üst kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabah saatlerinde 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Kayak merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kayak pistlerinin bulunduğu alanlar ve çevresi, kar örtüsüyle kaplanırken bölgede güzel görüntüler oluştu.









ULUDAĞ



Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı sebebiyle her yer beyaza büründü. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle zirve beyaz gelinliği giydi.









Geçtiğimiz günlerdeki yağışın ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ'da bugünden itibaren kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 6 derece olarak ölçüldü.







SARIKAMIŞ



Kars'ın Sarıkamış ilçesi, etkili kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasındaki, "Şehitler diyarı" olarak bilinen Sarıkamış'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Gece etkili olan sağanak, zaman zaman yerini kar yağışına bıraktı. Kardan dolayı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistleri bembeyaz olurken, Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı zirvesi, Soğanlı Dağları ve sarıçam ormanları karla kaplandı.









İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta 2 bin 368 rakımlı Handere köyünde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü. Köylülerden Türkü Doğa, yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sabah kalktığımızda her yer bembeyaz olmuştu. Dünden beri aralıklarla yağmur yağıyordu, gece hava ısısı eksi 3 düştü. Şu anda Handere geçidinde çok güzel manzara da oluştu. Ağır ağır artık kış gelemeye başladı." dedi. Bu arada karla kaplanan ve dünyada eşi çok nadir görülen sarıçam ormanları, sarı ve kızıla bürünmüş ağaçlar kartpostallık manzaralarıyla görenleri hayran bıraktı.