MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTurizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
GeriSeyahat Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları bölgesinde, sonbahar mevsimiyle sararıp, dökülen ağaç yaprakları, görsel güzellik oluşturdu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İnegöl ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları bölgesinde ve Oylat yolunda bulunan şeftali, armut, meşe, ıhlamur, kestane, gürgen ve çınar ağaçlarının yaprakları, sonbahar mevsimiyle sararıp, döküldü. Bursalı fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı ise hayranlık oluşturan doğadaki renk cümbüşü ile doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Turizm cenneti Oylatta sonbahar güzelliği



Oylat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Öz, sonbaharla Oylat’a gelen yerli ve yabancı turistlerin unutulmaz tatil geçirdiklerini söyledi. 'Güvenli sağlık turizmi' belgesi kapsamında TSE tarafından her ay düzenli olarak Covid-19 tedbirlerinin üst düzey uygulamaya alındığını anlatan Öz, "Müşterilerimizin sağlığı açısından tesislerimizde koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor.

Turizm cenneti Oylatta sonbahar güzelliği



Bölgemizin şifalı suyunu anlatmaya gerek yok. Oylat anlatılamaz, yaşanır. Oylat’a gelen müşterilerimiz 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile şifa bulurken, bol oksijenli bölgemizde sonbaharı doyasıya yaşıyorlar. Ağaç yapraklarının oluşturduğu renk şöleni sayesinde konuklarımız unutulmaz bir tatil geçirmelerine fırsatı yakalamış oluyorlar" dedi.

Turizm cenneti Oylatta sonbahar güzelliği


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle