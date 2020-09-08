Tınaztepe Mağarası Nerededir? Tınaztepe Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çizilen Kroki Dünya Bilim Dergisinde de yayınlanmıştır. Michel Bakalowichz mağaranın tıbbi yararlarını da incelemiştir ve astım hastalığına iyi geldiğini söylemiştir.

Tınaztepe Mağarası Nedir?

Tınaztepe Mağarası Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunur. Mağaranın uzunluğu 22 kilo metredir. Bu sebeple Dünya'nın en uzun mağaralarından biri olma unvanına sahiptir. Mağara her sene yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaktadır.

1970 yılında mağara bulunduktan sonra farklı bir araştırma ekibi gelmiş ve mağara içerisindeki su kaynakları için araştırmalar yapmıştır. Burada Fası Tepe ile Tınaztepe Mağarasının bağlantısı olduğu da keşfedilmiştir. Gelen ekipler o zamanki teknolojiler ile mağaranın resimlerini çekmişlerdir ve jeolojik bir doküman çıkarmışlardır. Daha sonra bu belgeler Almanya da Dünya Harikaları isimli bir dergide yayınlanmıştır.

Tınaztepe Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Tınaztepe Mağarası Konya Antalya yolu üzerindedir. Seydişehir isimli bölgede bulunmaktadır. Fransız bir bilim insanı tarafından keşfedilmiştir. Mağara önemli bir doğa güzelliği olma özelliğine sahiptir. Mağara giriş kısmında birinci ve ikinci mağara olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mağaranın turistler tarafından gezilebilen kısımları ise 1580 metredir.

Tınaztepe Mağarasına Nasıl Gidilir?

Tınaztepe Mağarası Konya ilinin Seydişehir ilçesinde bulunmaktadır. Mağara Akseki ve Ahırlı sınırlarına yakın bir bölgededir. Tınaztepe Mağarasının eteklerine gitmek için Konya Manavgat yolunu takip etmek Dağ Tur Tınaztepe tesislerinden içeri girerek 500 metre daha ilerlemek gerekmektedir. Mağaranın çevresinde çay bahçeleri ile dinlenme tesisleri ve park alanları da bulunmaktadır.

Tınaztepe Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Tınaztepe mağarasının uzunluğu 1580 metredir. Sonunda 30 metrelik bir iniş bölgesi bulunur. Fakat bunun dışında mağaranın yatay mağara özelliğinde olduğu söylenebilir. Mağaranın bulunduğu bölgede Akdeniz ikliminden Karasal iklime bir geçiş olduğu söylenebilir.

Burada en yüksek sıcaklık derecesi 36.5 olarak ölçülmüş en düşük ise -18.5 olarak ölçülmüştür. tınaztepe mağarası ve bu mağaranın çevresi jeomorfolojik ve jeolojik açıdan bazı değişimler geçirmiştir. Oligosen ve Miyosen dönemine ait olan alp dağ oluşumları ile birlikte bölge bugünkü tektonik görünümüne ulaşmıştır. Bölgede genç ve yaşlı birimler iç içe bulunur.

Tınaztepe Mağarası Özellikleri

Tınaztepe mağarasının üst kısımlarında marn, kil taşı, kum taşı bunun yanında konglomera ardalanması sebebi ile fliş ve ofiyolotik karakterli kayaç çeşitleri de vardır. Mağaranın oluşmasında eğim atımı olan normal fayların etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Faylar arasında bulunan bölgeye ise graben ismi verilmektedir. Mağara da oldukça saf olan kireç taşları bulunur.

Mağara içerisinde bulunan eski taban taraça desenlidir. Bu taraçalar ile yeni taban arasında 5 ve 7 metre arasında seviye farkları bulunur. Eski taban kısmının çökmediği yerlerde kendiliğinden köprüler oluşmuştur. Mağaranın tabanı toprak ile kaplıdır. İçeri doğru gidildikçe bloklar göze çarpar. Mağara içerisinde suyun hareket ettiği kısımlarda kalker tüfleri görülür.

Mağaranın çatlakların sızan sular traverten ve sarkıt oluşmasına neden olmuştur. Mağaranın son kısmı ana faya bağlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Burada bir göl de vardır. Mağaranın üst kısmı da fosil şeklindedir.

Tınaztepe Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Tınaztepe Mağarasının işletmesini Hasan Çelmeli yapmaktadır. Mağaraya her yıl yerli ve yabancı pek çok turist de gelmektedir. Mağara 2004 yılından beri turizme açıktır. O yıldan sonra 49 yıllığına turizme açıldığı söylenmektedir.

Tınaztepe Mağarası Giriş Ücreti

Tınaztepe Mağarasına girerken ücret ödenmektedir. Ayrıca burada müze kartı da geçersizdir. Mağaraya girişlerde yetişkinlerden 10 TL alınmaktadır. 18 yaşından küçük çocuklardan ise 5 TL alınmaktadır.

Tınaztepe Mağarası Ziyaret Saatleri

Tınaztepe mağarası 24 saat yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet vermektedir.