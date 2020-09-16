Teşvikiye Camii Nerede? Teşvikiye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Teşvikiye Camii Osmanlı padişahı tarafından yaptırılan bir camidir. Bulunduğu semtin önemli değerleri arasındadır. Bazı dönemlerde restore edilerek günümüze kadar varlığını korumuştur. Tarihte önemli bir yere sahip olması sebebiyle adını duyuran ve ziyaretçilerinin çok olduğu bir camidir.

Teşvikiye Camii Hakkında Bilgi

Teşvikiye Camii Sultan Abdülmecit'in gezileri sırasında namaz kılmak için yeniden inşa ettirdiği bir camidir. Daha önce 3. Selim tarafından yaptırılan caminin artık yetersiz gelmesi ve bakımının ihmal edilmiş olması sebepleriyle tekrar yaptırılmıştır. Cami bölgesinden atış talimleri yapıldığı bilinmektedir. Caminin yapılış amaçları ve bölgedeki faaliyetler sonucu Nişantaşı ve Teşvikiye semtleri isimlerini almışlardır. Camideki avlularda nişan taşları yer almaktadır.

Teşvikiye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Teşvikiye Camii İstanbul ilinin Şişli ilçesinde yer almaktadır. İlçenin Teşvikiye semtinden bulunur ve adını da bu semtten almıştır. İstanbul Boğazının Rumeli yakasında yer alan cami günümüzde Nişantaşı olarak adlandırılan semtte yer almaktadır.

Camii İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Anadolu Yakasından gelecek kişiler deniz yoluyla karşı tarafa geçebilir. Toplu taşıma olarak İETT otobüsleri, finiküler, vapur, metrobüs ve metro hattı kullanılabilir. Mecidiyeköy'den de kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Özel araçla gidecek kişiler de Teşvikiye Mahallesine ulaştıktan sonra camiyi ziyaret edebilir.

Teşvikiye Camii Tarihi

Teşvikiye Camii 1853 yılında o zamanlar Haseki Meydanı olarak adlandırılan alanda inşa edilmiştir. Bu meydan Osmanlı padişahları tarafından sıkça ziyaret edilen bir mekandır. Halkın da Haseki Meydanı çevresinde binalar inşa etmesi ve bölgenin gelişebilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Teşvikiye ismi verilmiştir.

Bölgedeki ilk cami 3. Selim tarafından 1794 ve 1795 yıllarında inşa edilmiştir. Caminin zamanla yıpranması sebebiyle 1853 yılında Sultan Abdülmecit tekrar cami yaptırmıştır ve adı Teşvikiye Camii olmuştur. Caminin son restorasyonu 1981 ve 1982 yıllarında yapılmıştır. Bu restorasyon Yuvan Efendi tarafından yapılmıştır.

Teşvikiye Camisi Özellikleri

Teşvikiye Caminin içerisinde padişah ve yakınları için özel bir alan ayrılmıştı. Dikdörtgen biçimindeki bu alanda yalnızca padişah ve yakınları ibadet etmekteydi. Bunun dışındaki cemaat için ise giriş katında farklı bir bölüm oluşturulmuştu. Padişah geziye çıktığı zamanlarda namazını bu camide kılmaktaydı. O zamanlar padişah artık Topkapı Sarayı yerine Dolmabahçe Sarayında yaşamaya başlamıştı. Diğer hanedan mensuplarıyla devlet görevlileri de günümüzdeki Nişantaşı bölgesine yerleşmeye başlamıştı.

Caminin girişinde mermer sütunlar, kemerler çevrilmiş içerisinde kılıç ve bayrağın bulunduğu tuğralı arma yer almaktadır. Armanın yanında kitabe panoları bulunmaktadır. Caminin kubbesi ahşaptır ve altın yaldızlıdır. Kemerli ve yuvarlak pencereleri, teş külahları vardır.

Teşvikiye Camisi Hikayesi

Teşvikiye Camisinin avlu kısmında eski zamanlarda atış hedefi amacıyla kullanılan iki taş ibaresi yer almaktadır. Bu taşlar üzerinde Padişah 3. Selim'in 1260 gezlik mesafeden tüfekle su testisi vurduğu yazılmıştır. Diğer avludaki duvarda ise Sultan Abdülmecit'in silahla su testisi vurduğu yazılmıştır. Camideki bu taşlarda 'nişan taşı' ibareleri yer aldığı için bölgenin adı Nişantaşı olarak yerleşmiştir. Caminin yapıldığı yerin atış talimlerinde kullanıldığı da böylelikle anlaşılmaktadır. Camideki tek minare hünkar kasrının sağ tarafında yer almaktadır.

Teşvikiye Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Teşvikiye Camii 31. Osmanlı Sultanı olan Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Caminin mimari yapısının kareye benzer dikdörtgen bir şekilde olduğu bilinmektedir. Teşvikiye Caminin yapılışında kalfa görevinde bulunanlar Küçük Ohannes ve Karabet Amira Balyan'dır.