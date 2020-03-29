Tekirdağ'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Tekirdağ'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Tekirdağ, düzenlediği çeşitli festivaller ile ülkemiz ve dünya üzerinden birçok turisti kendine çekmekte ve hayran bırakmaktadır. Deniz kıyıları ve uzun kumsalları ile yazın tadını çıkarmak isteyenler için ise değişmez bir tatil durağıdır. Modern ve geleneksel yaşamları bir arada görebileceğiniz Tekirdağ, turizm potansiyelini her geçen gün artıran bir şehrimiz.

Tekirdağ İlçeleri

Tekirdağ'ın başlıca ilçeleri; Süleymanpaşa, Kapaklı, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Ergene, Muratlı, Saray ile Şarköy'dür.

Tekirdağ Hangi Bölgede?

Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır. Trakya bölgesinde bulunan illerden biridir.

Tekirdağ; doğudan İstanbul, kuzeyden Kırklareli, batıdan Edirne, güney-batıdan Çanakkale, güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir. Kuzeydoğudan Karadeniz 'e 2,5 kilometrekarelik bir kıyıya sahiptir. Ergene Havzasının güney kesimindeki en büyük şehir olup geniş bir körfezin kıyısına kuruludur.

Tekirdağ Gezilecek Yerler

1- Namık Kemal Evi ve Namık Kemal Heykeli: Ünlü vatan şairimiz Namık Kemal'in 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğu evin yakın çevresinde 1993 yılında Namık Kemal Derneği tarafından yaptırılmıştır. Namık Kemal heykeli ise Namık Kemal'in anısına yaptırılmış olup il merkezinde hükümet konağı karşısında parkın içinde 1949 yılında yaptırılmıştır.

2- Rakoczi Müzesi: Rakoczi müzesi, Macaristan Hükümeti tarafından satın alınmış ve müzeye dönüştürülmüştür. Avusturyalılara karşı Macar ayaklanmasının başına geçen Macar Prensi II. Frenc Rakoczi'nin ismini taşımaktadır. II. Frenc Rakoczi, savaşta başarısız olunca Osmanlı Devletine sığınmıştır.

3- Atatürk Ormanı: Merkeze 7 kilometre uzaklıktadır. Günübirlik tesisler arasında yer alır. Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinden ulaşılabilmektedir.

4- Hora Feneri: 1876 yılında yaptırılmıştır. Fransız yapısını yansıtır. Şarköy ilçesine bağlı olan hoşköy beldesinde bulunur. Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilmektedir. Fener, doksan altı kristalden oluşur.

5- Süleymaniye Cami: Cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından M.1521 yılında yaptırılmıştır. Çorlu merkezde bulunmaktadır. Kare bir plan üzerine yapılan caminin ana malzemesi kesme taştır. Cami kapısının üzerinde caminin yapılışına ilişkin kitabe mevcuttur.

6- Eski Cami: Caminin minaresi, eski taştan ve tek şerefelidir. Cami, 1831 yılında Zahire Nazırı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Caminin son cemaat yeri iki katlıdır ve yirmi penceresi vardır.

7- Gazi Ömer Bey Türbesi: Malkara ilçesinde yer almaktadır. Türbe, Turan Beyin oğlu Ömer Bey'e aittir.

8- Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: 1967 yılında ziyarete açılmıştır. Pazartesi hariç haftanın her günü ziyarete açık olan müze, vali konağı caddesi üzerinde bulunmaktadır.

9- Şarköy Sahili: Şarköy ilçesi, 60 kilometre uzunluğundaki sahilleri ile Türkiye'nin en uzun 31. , dünyanın ise en uzun 62. sahiline sahip. Marmara Denizine sınır olan kıyı şeridinin uzun olması balıkçılığı da önemli yönde etkilemiştir. Şarköy sahilleri aldığı poyraz rüzgarı sayesinde su sporları bakımından oldukça uygun bir ortama sunmaktadır.

10- Kumbağ: Tekirdağ Merkez’e bağlı, Marmara Denizi kıyında küçük bir tatil beldesi. Tekirdağ merkeze 14 kilometrelik bir mesafede bulunur. Eski zamanlarda Kumbos ismi ile bilinen Kumbağ; tarihte Rumlara ait balıkçılıkla geçinen bir köydür. Nüfusu zamanla Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan aldığı göçlerle artmıştır. Yazın İstanbul'dan ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle kalabalıklaşmaktadır. Kumbağ sırtlarında konumlanan orman içi dinlenme tesisleri ve denizi ile yaz mevsiminde rağbet gören bir yer.

11- Kastro: Tekirdağ ilinin Saray ilçesine 27 kilometrelik mesafede yer alır. Güzel bir mesire alanıdır. Çamlıköy olarak da bilinir. Kastro, Tekirdağ'ın Karadeniz ile buluştuğu noktada yer alır. Yeşil ve mavinin kesişim noktasında Istrancalar Bölgesi’nde bulunan Kastro, zengin bir bitki örtüsü ağına haizdir. Karadeniz kıyısında bulunan plaj sayesinde denize girmek mümkündür. Birçok nadir bitki örtüsüne bölgede rastlanmaktadır.