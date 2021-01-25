Tatil için gittikleri yerlerde hazine buldular

Elmaslar- Murfreesboro, Arkansas

Arkansas'ın Elmas Madenleri Krateri, ABD'deki tek aktif elmas madeni. Burası ABD'de şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük elmasa ev sahipliği yapıyor. Arkansas’a gelen ziyaretçiler değerli mücevherleri ve kendi hazinelerini aramanın yollarını öğrenmişler. Her ziyaret ettiklerinde elmas arıyorlar. Bu zamana kadar bölgede binlerce elmas ortaya çıkarıldı.

Zümrüt- Hiddenite, Kuzey Carolina

Kuzey Carolina'daki Brushy Dağları'nın eteklerinde bulunan Emerald Hollow Mine, ABD'deki halka açık tek zümrüt madeni. Ziyaretçiler, keşif gezisinin hatırası olarak hazineleri bulduktan sonra mücevher haline getirmişler.

Dinazor Fosilleri- Devi Tepeleri, Güney Dakota

145 milyon yıl öncesine dayanan tarihi bir parça Güney Dakota'nın Badlands bölgesinde bulundu. Meraklıları bu alanda Jura Dönemi'ne dayanan kemik parçaları ortaya çıkardılar.

Opaller- Nevada ve Lakeview, Oregon

Opal taşlarının birçok çeşidi Denio, Nevada ve Lakeview, Oregon’da bulunuyor. Bu bölgelerdeki madenler onlarca yıldır faaliyette ve birçok turist ellerinde hazinelerle eve dönmüş. Madencilik sezonu Mayıs'tan Eylül'e kadar sürer. Maden alanlarının çoğu eyaletin ücra köşelerinde yer alıyor.

Korsan Hazinesi- Peter Adası, Britanya Virgin Adaları

Peter Adası, Karayipler'de bulunan sakin bir ada. Gidenlere huzurlu bir sığınaktan daha fazlasını sunuyor. Efsaneye göre, Peter Adası'nda korsan sığınağı olarak kullanılmış birkaç hazine bulunuyor. Adada sadece korsan hazineleri değil, aynı zamanda gizli plantasyon servetlerinin de olduğu söyleniyor. 1800'lü yıllarda, tütün tarlası olanların birbirlerinden servetlerini gizlemek için bu adayı kullandıkları da söylentiler arasında...

Yeşim Taşı- Big Sur, Kaliforniya

Big Sur, Amerika'nın en güzel yerlerinden birinde yer alıyor. Yeşim taşı da dahil olmak üzere Kaliforniya'nın bu engebeli sahil şeridine seyahat etmek için birçok neden var. Ziyaretçilere, Kaliforniya kıyılarındaki sulara dalma ve bir mücevher parçası çıkarma şansı sunuyor.

Gök yumurtası/ Jeot- Deming, New Mexico

Jeot olarak da bilinen gök yumurtaları, dışarıdan çamurlu bir kaya gibi görünebilir, ancak açıldığında ametist, gül kuvars ve hematit gibi değerli kristallerin gizli hazinelerini ortaya çıkarırlar. New Mexico'daki Rockhound Eyalet Parkı, bu doğal hazinelerin çoğuna ev sahipliği yapıyor. Gök Gürültüsü Yumurtaları küreseldir ve karnabahara benzer bir dokuya sahiptirler. Bir çekiç veya keski ile içi açılabilir.

Montezuma’nın Altını- Kanab, Utah

Daha değerli hazineleri aramak isteyenler, Aztekler'in kayıp hazinesini bulmak için Utah’a gidebilirler. Gömülü kalıntıların peşinde birkaç yıl ve milyonlarca dolar harcayan binlerce hazine avcısı var. Ancak buradaki hazinelerle ilgili anlatılan birçok efsaneyi göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Örneğin; 1914'te Freddie Crystal, Montezuma'nın Altınını aramak için elinde haritalarla yola çıkmış. Birkaç yıl sonra, Johnson Canyon'da zenginliklere götürdüğüne inanılan tünelleri keşfetmiş. Hazinelerini bildirdikten sonra Freddie Crystal, haritalarıyla birlikte bir daha hiç görülmedi ve haber alınamadı.

Gizli Hazine- Jefferson Adası ve Louisiana Sahil Şeridi

Efsaneye göre, Korsan Jean Lafitte'nin gömülü hazinesi hâlâ Louisiana’da bulunuyor. Burasını korsanlarının kıyı şeridini saklanma yeri olarak kullandıkları belgelendi ve birçoğu hazinelerinin hâlâ bölgede olduğuna inanıyor.