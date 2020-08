Tatil bölgelerinin bu sezonki yıldızları

jüri

Ahmet Faik Karanis / @yiyelimguzelleselim Instagram hesabı

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Cihan Şensözlü / Hürriyet Kelebek köşe yazarı

Çağdaş Ertuna / Milliyet kent yazarı

Ebru Erke / Hürriyet ekler yazarı

İsmail Polat / İletişim danışmanı

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Seda Akman / Oyuncu





1- Gastronomik şölen

Od Urla, İzmir

Zeytin ağaçları içinde ‘fine dining’ türünde hizmet veren bir mekân. Yemekler bölgede yetişen ürünlerle hazırlanıyor. Sipariş ettiğiniz her tabak için uzun uzun bilgi veriyorlar, nerede üretildi, nasıl pişirildi... Mutfağı çevreleyen barı, dekoru, detaylı sunumlarıyla tam bir kaçış noktası ve iyi bir gastronomi yolculuğu. (0532) 696 39 30









2- Dünyanın her yerinden balık:

Novıkov, Bodrum

Bu yazın en sürpriz mekânlarından biri. Birçok ülkedeki Novikov’ların ortak özelliği, dünyanın her yerinden balıkların sergilendiği dev buz tezgâhı ve seçtiklerinizin açık mutfakta pişirilmesi. Sosyal ortamıyla da şu aralar ilgi odağı olan restoranın tepesinde helikopter pisti var. Ebru Erke, “Özel soslu taze ızgara ıstakozunu deneyin” diyor. (0552) 721 70 74



3- Özel lezzetler

Zaika, Kaş

Hafif bir müzik eşliğinde akşam yemeği için Kaş’ın en popüler adreslerinden. Mekân genişçe bir bahçeye kurulu. Masalar dip dibe değil. Nurgül Büyükkalay’ın önerisi: “Mezeleri de etleri kadar lezzetli. Özellikle et olarak şaşlık, mezelerden Lübnan usulü ‘mütebbel’i mutlaka deneyin.” (0242) 836 23 73

4- Canlı müzik programı

FenIx, Bodrum

Yalıkavak Marina’daki mekân, egzotik dekorasyonu ve Peru ağırlıklı Güney Amerika mutfağıyla dikkati çekiyor. Cihan Şensözlü “Fenix bu sezon çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları yemekle beraber yaptıkları canlı müziklerle Bodrum’a adeta yeni bir soluk getirdi” diyor. Rezervasyon şart. (0549) 790 18 06









5- Müdavimleri var

Karina Alaçatı, Çeşme

Alaçatı’nın merkezinde, üzeri begonvillerle örtülü 13002 Sokak’taki restoranın önemli bir müdavim kitlesi var. Saffet Emre Tonguç’a göre “Bölgede ‘deniz ürünleri’ denince akla ilk gelen yerlerden. Ayrıca Ege’nin mevsimine göre en özel lezzetlerini de bulmak mümkün. Sakin ve huzurlu ortamı da cabası”.

(0232) 716 91 55



6- Yıldızların altında eğlence

Verenda Alaçatı, Çeşme

Alaçatı Beach Resort’un kumsalında ‘yeni nesil meyhane’ konseptiyle açıldı. Eğlence saat 20.00’de eski Türkçe şarkılarla başlıyor ve gece yarısına kadar sürüyor. Kalabalık gruplar için iki farklı seçeneğin olduğu fiks menü uygulamasının yanı sıra Alaçatı’ya özgü, midyeli yaprak sarma gibi ‘otlu’ tarifler de sunuyor. Acı tatlı soslu kalamar ve mücver favori ara sıcaklardan. (0546) 238 44 50









7- Bir klasik

Asma Yaprağı Tarla, Çeşme

Alaçatı’nın en beğenilen duraklarından. Zeytinyağlılarıyla ünlü. Yemekler mevsiminde yetişmiş sebze ve otlarla pişiriliyor. Günlük iki ana yemek, 10 çeşit zeytinyağlı çıkıyor. Rezervasyon şart. Bahar Akıncı’ya göre “Mamurbaba’da 10 dönümlük bir tarladaki mekânın masalsı atmosferi ve yemekleri şahane”. (0538) 912 12 90



8-Her damak zevkine uygun

Madam Niça, Bozcaada

Eski bir şaraphanede hizmet veren mekân Bozcaada’nın en popüler kahvaltı ve yemek duraklarından. Bahar Akıncı “En başta cevizli ekşi mayalı ekmek, ıspanaklı-pancarlı erişteler, erken hasat zeytinyağı, tarhana, nefis reçeller ve daha neler neler... Sakinliği, konumu ve ince tasarımıyla da adanın ayrıcalıklı duraklarından” diyor. Rezervasyon gerekiyor.

(0532)165 39 50



9- Portakallı sübye için gidilir

Lal Girit Mutfağı, Cunda

Girit lokumu, asma yaprağında enginar dolma, portakallı sübye ve kekikli kuzu gibi özel lezzetlerin yanı sıra işletme sahibi ve şef Emine Hanım’ın kendine ait reçeteleri var. Burcu Gürtürk Kadak öneriyor: “Bu yaz yolunuz Cunda’ya düşerse Girit mutfağından özel lezzetler için Lal Girit’te bir akşam yemeği yemeden dönmeyin.” (0266) 327 28 34









10- Mandalinalar arasında

Savra, Bodrum

Bitez’de mandalina ağaçları arasında kurulu, dört mevsim

hem otel hem restoran olarak hizmet veren bir işletme. Seda Akman “Bitez’de yeşilliklerin içinde, konforlu, iyi müzikler dinlediğim, lezzetli yemekler yediğim, sade tasarımıyla kendimi evimde hissettiğim Savra tercihlerimin ilk sırasında” diyor. (0553) 686 39 29