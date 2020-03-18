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Tarihi Kapalıçarşı korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Tarihi Kapalıçarşı korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

İstanbul'da turistlerin uğrak noktası Tarihi Kapalıçarşı, korona virüse karşı dezenfekte edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğinin açıklanması üzerine önlemler arttırıldı. Bu kapsamda İstanbul'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı korona virüse karşı dezenfekte edildi. Çarşı yönetiminin aldığı kararla yapılan dezenfekte çalışmalarında Kapalıçarşı'nın her köşesi didik didik temizlendi. Kapalıçarşı'nın haftada en az bir kere dezenfekte edileceği belirtildi.

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