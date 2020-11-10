Tarihe yolculuğun şehri: Akşehir

Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında 2014 yılından bugüne kadar toplamda 11 sokakta 269 evin restorasyonu tamamlandı. Hacı Hamza Sokak ikinci etabı ile Tabak Hamam Sokak üçüncü etabında 67 evdeki restorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Akşehir’e gelen ziyaretçilerin de büyük ilgi gösterdiği tarihsel dokunun bozulmadığı eski cumbalı Akşehir Evlerin bulunduğu sokaklar, ziyaret edenlere tarihte yolculuğa çıkıldığı hissini veriyor. Ziyaret edenlerin ve fotoğraf sanatçılarının bol bol fotoğraf çektiği evler, özellikle son zamanlarda turizm seyahat acentelerinin ve turizm firmalarının da dikkatini çekiyor.







Akşehir’in büyük bir turizm potansiyeli olduğuna ve bu potansiyeli ön plana çıkarmak için devamlı çalışma yaptıklarının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimizde bozulmamış, el değmemiş, o eski tarihi yapısı bozulmamış bir çok tarihi eser ve yapı var. Akşehir’de Cumhuriyet tarihi dönemi öncesinin mimari doku örneklerini taşıyan binlerce evimiz var. Bu evlerimizde başlattığımız restorasyon çalışmalarını tüm hızımızla sürdürerek bu güzel tarihi dokuyu turizme kazandırmayı sürdürüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ve projeler birçok kez Tarihi Kentler Birliği’nden de ödüle layık görüldü. Son zamanlarda Akşehir’imize gelen yerli ve yabancı turist sayısında da artış olmuştu, ancak pandemi nedeniyle bu ziyaretlerde aksamalarda oldu. Akşehir Belediyesi olarak bu projelerimizle hem o tarihi mimarimizi ayakta tutup, turizm potansiyelini artırmak için çabalıyoruz, hem de bu tarihi evlerde oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkân sağlamış oluyoruz” dedi.





Akşehir’in tarihi ve kültürel anlamda birçok değere ve güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, “Şehrimizdeki bu güzelliklerin ve tarihsel dokunun gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu düşünüyorum. Akşehir’i ziyaret eden misafirlerimiz adeta tarihe yolculuk ederek geçmişin izlerinin gelecekle nasıl buluştuğuna tanık olacaklar. Pandemi ortamının kısa sürede atlatılmasından sonra Akşehir’imizin yerli ve yabancı turizmciler tarafından gereken değeri bulacağını umarak, bu güzellikleri görmek isteyen herkesi şehrimizi ziyaret etmeye bekliyoruz” diye konuştu.