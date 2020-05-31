Taklamakan Çölü nerede ve hangi kıtada? Taklamakan çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Taklaman çölü ülkemizden oldukça uzak bir noktada bulunan bir çöldür. Sahra çölünden sonra Dünya'nın en büyük ikinci çölü Taklaman çölüdür.

Taklaman Çölü Nerede?

Taklaman çölü Çin'in Xinjiang şehrinde bulunan bir çöldür. Çin'de ki en büyük kum çölü Taklaman çölüdür. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde yer almaktadır.

Taklaman Çölü Hangi Kıtada?

Taklaman çölü Asya kıtasında bulunur. Asya kıtasının Doğu Asya bölgesinde yer alır.

Taklamanan Çölünün Sıcaklığı

Taklaman çölünün sıcaklığı mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. Kış mevsiminde Taklaman çölü -40 dereceye kadar sıcaklıkları inerken, yaz aylarında ise Taklaman çölünün sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkmaktadır.

Taklaman Çölünün Canlıları

Taklaman çölünde yaşayan çöl iklimine adapte olmuş canlılar yer almaktadır. Yüksek sıcaklıklarda yaşayan çeşitli engerek yılanlar Taklaman çölünde yaşamaktadır. Ayrıca Taklaman çölü içerisinde develer ve devekuşları da yaşamaktadır. Addaks antilopları da Taklaman çölünde yaşayan bir diğer hayvandır. Bu hayvanlar ise yüksek sıcaklığa dayanıklı ve su ihtiyacı az olan canlılardır. Taklaman çölünde çeşitli bitki türleri de yaşamaktadır. İlk olarak Taklaman çölü içerisinde bolca büyük ve devasa olan kaktüsler yer almaktadır.

Taklaman Çölü Bitki Örtüsü Bilgileri

Taklaman çölü yoğun kızgın kumlardan oluşan bir çöldür. Çölde çeşitli tepelerde ise vahalar bulunmaktadır. Bu vahalarda yer yer su kaynaklarına rastlanmaktadır. Oldukça zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Tanrı dağlarından gelen sular Taklaman çölünün bitkilerini beslemektedirler. Söğüt, kavak, yalancı iğde ağacı, yoğun miktarda çalılık ve kenevir bulunmaktadır. Taklaman çölü tamarix bitkilerinin de bol olduğu bir çöldür. Bu bitkiler yalnızca tuzlu ve alkali topraklarda yetiştiği için Taklaman çölünde bu bitkilere rastlamak mümkündür.