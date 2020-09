Sveti Stefan Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sveti Stefan Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sveti Stefan Kilisesi neogotik mimari ile inşa edilen bir tarihi kilisedir. Sveti Stefan Kilisesi bulunduğu lokasyonda Demir Kilisesi olarak da adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Bulgar Ortodoks Kilisesi olarak da ismi anılmaktadır.

Sveti Stefan Kilisesi Hakkında Bilgi

Sveti Stefan Kilisesi Ortodoks mezhebine bağlı olan bir kilisedir. Sveti Stefan Kilisesi Haliç kıyısına çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 150 yıllık tarihi geçmişi bulunan Sveti Stefan Kilisesi günümüzde aktif olarak ibadethane için kullanılmaktadır. Sveti Stefan Kilisesi Bulgar eksarhanesine bağlıdır. Bundan dolayı Ortodoks kültürünün izlerini taşımaktadır. Sveti Stefan Kilisesi 2018'de restorasyona uğramıştır. Doğu Ortodoks inanç kültürünü bu kilisede hakimdir.

Sveti Stefan Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Sveti Stefan Kilisesi İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ilçesinin Balat semtinde yer almaktadır. Sveti Stefan Kilisesi şehrin merkezi konumunda olmasından ötürü kolayca ulaşılabilecek bir noktadır. Anadolu yakasından gelecek ziyaretçiler için birinci köprü veya ikinci köprü aracılığı ile Avrupa yakasına geçtikten sonra Fatih ilçesine gidilir. Haliç kıyısına geldikten sonra Balat semtine doğru girilir. Balat semtinde otomobili park edilebilir ve buradan yürüme mesafesi ile kiliseye ulaşılmaktadır.

Sveti Stefan Kilisesine sadece özel araç ile değil aynı zamanda metrobüs ve metro aracılığı ile de ulaşım sağlamak mümkündür. Metrobüs ile Ayvansaray durağına geldikten sonra Balat semtine yürüme mesafesi ya da taksi aracılığı ile Sveti Stefan Kilisesine ulaşım mümkündür.

Sveti Stefan Kilisesi Tarihi

Sveti Stefan Kilisesi 25 ekim 1859 tarihinde inşasına başlanmış ve 14 temmuz 1896 tarihinde inşası tamamlanmış olan bir kilisedir. Sveti Stefan Kilisesi 8 eylül 1898 tarihinde ise resmi olarak açılış yapmıştır. Neo barok ve neo gotik mimari tarzının en iyi örneklerinden biri olan Sveti Stefan Kilisesi dönemin en ünlü kiliseleri arasında yer almaktaydı. Sveti Stefan Kilisesi yaklaşık olarak 7 yıllık bir restorasyon sürecinin ardından 2018 yılında tekrardan hizmete açıldı ve etkin olarak kullanılan bir ibadet yeridir.

Sveti Stefan Kilisesi'nin tarihteki mimarı ise Hovsep Aznavur'dur. Hovsep Aznavur Osmanlı imparatorluğu döneminde yaşamış olan Ermeni bir mimardır.

Sveti Stefan Kilisesi Özellikleri

- Sveti Stefan Kilisesinin çanı kulesinin yüksekliği 40 metredir.

- Kilisenin bir adet çan kulesi bulunmaktadır.

- Sveti Stefan Kulesi 3 tane kubbeye sahiptir.

- Dökme demir ve çelik bu kilisenin yapımında kullanılan malzemelerdir.

- Neo gotik ve neo barok mimari tarzı ile inşa edilmiş bir kilisedir.

Sveti Stefan Kilisesi Ziyaret Saatleri

Sveti Stefan Kilisesini haftanın her günü açık olan bir kilisedir. Haftanın her günü 09:00 - 17:00 arası kilieyi ziyaret edebilirsiniz. Resmi ve özel günlerde ise kilise kapalı olabilmektedir. Resmi tatiller dışında her gün ziyaret edebilirsiniz.