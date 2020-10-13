Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, sonbaharda sunduğu büyüleyici manzarayla yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.







Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyü sınırlarında 1200 metre rakımda bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.









Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkına gelen yerli ve yabancı tatilciler, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor. Tatilciler, oltayla balık tutarak, göl çevresinde çadır kurarak, piknik ve yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.









İstanbul'dan ailesiye günübirlik tatil için tabiat parkına gelen Nilay Tülünkoğlu, AA muhabirine, ilk kez geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir mekan. Keşke daha önce gelseydik. Çocuklarla piknik yaptık ve göl çevresinde yürüdük. Doğa muhteşem, çok sevdik yine geliriz." dedi.