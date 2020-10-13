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Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Renk cümbüşünün hakim olduğu tabiat parkına gelenler, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor.

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Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, sonbaharda sunduğu büyüleyici manzarayla yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Sülüklü Göl Tabiat Parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor


Mudurnu ilçesine bağlı Tavşansuyu köyü sınırlarında 1200 metre rakımda bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Sülüklü Göl Tabiat Parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor


Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkına gelen yerli ve yabancı tatilciler, doğayla iç içe olmanın keyfini çıkarıyor. Tatilciler, oltayla balık tutarak, göl çevresinde çadır kurarak, piknik ve yürüyüş yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Sülüklü Göl Tabiat Parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor


İstanbul'dan ailesiye günübirlik tatil için tabiat parkına gelen Nilay Tülünkoğlu, AA muhabirine, ilk kez geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir mekan. Keşke daha önce gelseydik. Çocuklarla piknik yaptık ve göl çevresinde yürüdük. Doğa muhteşem, çok sevdik yine geliriz." dedi.

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