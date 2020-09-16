Sultan Ahmet Camii Nerede? Sultan Ahmet Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Sultan Ahmet Camii tarihi Osmanlı imparatorluğuna kadar uzanan bir camidir. Osmanlı mimarisi tarzı ile inşa edilmiştir. Türkiye'nin en büyük camilerinden birisidir.

Sultan Ahmet Camii Hakkında Bilgi

Sultan Ahmet Camii UNESCO Dünya mirasları listesinde yer alan bir camidir. 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınmış ve Dünya mirasları listesine eklenmiştir. Sultan Ahmet Camii bulunduğu şehrin en büyük camileri arasında yer almaktadır. Cami avlusunda yalnızca ibadethane değil, hamam, türbe, darişşüfa gibi yerler de bulunmaktadır. Yapılış mimarisi ile Sultan Ahmet Camii en önemli eserler arasındadır. Ayrıca camide kullanılan süslemeler de camiyi diğer ibadethanelerden ayırmaktadır.

Sultan Ahmet Camii yapıldıktan sonra bazı yapılar da günümüze dek ulaşamamışsa da cami belirli bir büyüklükteki orijinalliği ile günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Sultan Ahmet Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Sultan Ahmet Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir camidir. Fatih ilçesinin Sultan Ahmet semtinde bulunur. Semt adını burada yer alan Sultan Ahmet Camii'den almıştır. Sultan Ahmet Camii'ne gelmek için pek çok alternatif yollar kullanılabilir. Anadolu yakasından gelecekler için öncelikle özel araç ile köprü veya diğer ulaşım imkanları ile Avrupa yakasına geçilerek Fatih ilçesinden direkt olarak Sultan Ahmet Camii'ne ulaşım sağlanmaktadır. Özel araç haricinde ise metro, marmaray veya vapur ile de ulaşım sağlanmaktadır.

Vapur ile Eminönü’ne geldikten sonra tramvay vasıtası ile Sultan Ahmet Camii'ne ulaşabilirsiniz. Direkt olarak Fatih ve Eminönü meydanında bulunan otobüsler aracılığı ile de bu tarihi camiye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sultan Ahmet Camii Tarihi

Sultan Ahmet Camii 1609 yılının Ekim ayında inşa edilmeye başlanmış ve yaklaşık olarak inşası 8 yıl sürmüştür. Sultan Ahmet Camii inşası 1617 yılında tamamlanmıştır. Yapımı bittikten sonra yaklaşık olarak 45 metre uzunluğa sahip oldu. Osmanlı cami mimarisinin özelliği ve Bizans mimarisinin özelliklerinin birleşimi ile oluşan Sultan Ahmet Camii, 1. Ahmed döneminde inşasına başlanmıştır. Yapımı tamamlandıktan sonra Avrupalı milletler bu cami için "Mavi Cami" olarak adlandırdı. Özellikle 1935 yılında Ayasofya camisinin müzeye dönüştürülmesinden sonra İstanbul'da yer alan en büyük camisi oldu.

Sultan Ahmet Camii yapımında yaklaşık olarak 20 bin iznik çinisi kullanılmıştır.

Sultan Ahmet Camisi Özelikleri

- Cami tam olarak 45 metre uzunluğa sahiptir.

- Sultan Ahmet Camii'nin 6 tane minaresi bulunmaktadır.

- Merkezi kubbenin yüksekliği 43 metredir.

- Türkiye'nin ilk altı minareye sahip olan camisidir.

Sultan Ahmet Camii Hikayesi

1. Ahmed minarelerin altından olmasını isteyerek mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya bu isteğini iletmiştir. Sedefkar Mehmet Ağa'da bu altından olan isteği yanlışlıkla altı olarak algılamış ve minareleri altışar şekilde olacak bir biçimde inşa ettirmiştir.

Sultan Ahmet Camii Mimarı Kimdir? Kim Yaptırmıştır?

Sultan Ahmet Camii Osmanlı imparatorluğu döneminde 1. Ahmed'in emri ile yaptırılmış bir camidir. Bu tarihi caminin mimarı ise Sedefkar Mehmet Ağa'dır.