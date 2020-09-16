Sokullu Mehmet Paşa Camii Nerede? Sokullu Mehmet Paşa Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devlet donanmasının Kaptan-ı Deryası ve II. Selim, III. Murat dönemleri ile birlikte Osmanlı Devleti'nin uzun süreler başarılı bir şekilde sadrazamlığını yapan kıymetli bir devlet adamıdır. Osmanlı Devleti’ne çok önemli hizmetlerde bulunan Sokullu Mehmet Paşa'nın adını taşıyan bu tarihi yapı bu sebeple ayrı bir değer taşımaktadır. Her yıl çok sayıda insanın ziyaret ettiği, ibadetini huzur içinde yerini getirdiği ve dualar ettiği cami, tarihi, mimari özellikleri ile de büyük bir beğeni kazanıyor.

Sokullu Mehmet Paşa Cami Nerede?

Sokullu Mehmet Paşa Cami, İstanbul şehrinde Kadırga'da yer almaktadır. Tarihi ve dini bakımdan oldukça önemli bir yapı olan Sokullu Mehmet Paşa Cami, Küçük Ayasofya Mahallesi, Şehit Mehmet Paşa yokuşunda 15 numarada bulunmaktadır. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ise aynı adreste olup Sokullu Mehmet Paşa Cami ile külliyeden oluşan büyük bir eserdir.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi Tarihi

Sokullu Mehmet Paşa Cami, II. Selim'in kızı ve Sadrazam Şehit Mehmet Paşa'nın eşi olan Esmahan Sultan tarafından 1571 yılında eşi adına yaptırılmıştır. Sokullu Mehmet Paşa, Sultanahmet Meydanı'ndan Kadırga'ya doğru inen yol üzerinde, eğimli bir mevkide Bizans döneminin Aya Anastasia Kilisesi'nin yer aldığı alanda inşa edilmiştir. Caminin içinde bulunduğu külliye ise 1572 yılında yaptırılmıştır. Caminin haziresinde sanat ve tarih açısından kıymetli mezar taşları vardır. Burada Sokullu Mehmet Paşa'nın iki torunu mefdundur.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi Özellikleri

Sokullu Mehmet Paşa Camisinin dış avlusu bulunmamaktadır. İç avlusuna ise kuzey kapısından merdivenlerle girilmektedir. İç avlunun üç tarafı revaklar ile kuşatılmıştır. Bu revakların gerisinde ise üzeri kubbeli 16 tane medrese odası bulunur. Kemerler, revakları kubbeye bağlamakta be bununla beraber etkileyici bir mimari tarzını sembolize etmektedir. Caminin avlusuna, merdivenlerle çıkılan giriş üstünde yer alan dershane ve yan giriş bölümlerindeki müezzin ile kayyım odaları apayrı bir hava katmaktadır.

Cami avlusunun orta bölümünde ise sütün ile mermer şebekeleri sanatsal bir biçimde işlenen kubbeli ve orantılı bir şadırvan vardır. Sokullu Mehmet Paşa Cami, dikdörtgene benzeyen bir plana haizdir. Caminin mimarı tarafından altı payeli klasik dönem plan şeması tatbik edildiği görülmektedir. Hoş mermer sütunlar, sivri kemerler ve üstleri kubbeli özel bölümler dikkat çeken mimari eserlerdir. Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde yuvarlak kemerli portalin üzerindeki sülüs hatlı kapı kitabesi ilgi görmektedir.

Sokullu Mehmet Paşa Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Sokullu Mehmet Paşa Cami ve Külliyesi'nin mimarı, birçok önemli yapıtta imzası bulunan dünya çapında tanınan usta mimar Mimar Sinan'dır. Bu değerli yapı, Mimar Sinan'ın yer olarak ara sokaklarda kalsa da ustalık dönemi eserleri arasında yer alır. Caminin, ana mekanının üstü merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Bu güzel kubbe, mihrap ve portal tarafında ikişer, yan kenarların orta kesiminde birer tane olmak üzere toplam altı ayağa dayanmaktadır. Caminin mihrap ve minberi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Sokullu Mehmet Paşa Caminin, süslü pencereleri üstünde mavi zeminli beyaz süslü hatla bütünü ile çini dekorlu kitabeler, Türk hat ile çini sanatının şaheserleri arasında göze çarpmaktadır. Sokullu Mehmet Paşa'nın kalem işçiliği de zenginliğe haizdir. Cami avlusunun giriş kapısının tavanını kaplayan Malakari örnekleri ile mahfil tavanlar büyüleyici güzellikte eserlerdir.