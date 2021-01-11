Siyasetin, dinin ve sosyal sınıfların olmadığı yer... Sadece 2 bin 500 kişi yaşıyor

Auroville, tüm ülkelerden insanların birlikte barış ve uyum içinde yaşadığı devasa bir ekoköy inşa etmek için deneysel bir girişimdir. Uluslararası topluluk projesi, UNESCO tarafından da önem arz eden bir proje olarak övgü aldı. Çeşitliliğin içinde insan birliğini sağlamayı amaçlayan Auroville, bu konuda devam eden ilk ve tek uluslararası onaylı proje. 28 Şubat 1968'de tüm Hindistan Eyaletleri de dahil olmak üzere 124 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bir açılış töreni ile hayata geçti. Temsilciler yanlarında anavatanlarından bir miktar toprak getirdiler ve beyaz mermer kaplı bir çömlekte karıştırıldı. Bu topraklar şimdi amfitiyatronun odak noktasına yerleştirildi.

Tüm yaş gruplarından, tüm sosyal sınıflardan ve kültürlerden yaklaşık 59 ulustan gelen insanlar, bugün Auroville halkını oluşturuyor. Şehrin nüfusu sürekli artış göstermekle birlikte şu anda yaklaşık üçte biri Hintli olan 2 bin 500 kişi bulunuyor.

Şehirdeki kentsel yoğunluğun çoğunluğu doğa olarak dengelenmiş. Şehrin hem coğrafi hem de manevi olarak kalbi ise Matrimandir adını verdikleri tapınak. Meditasyon ve yoga pratikleri için kullanılan bu tapınak dinlerden de muaf. Kültürden, eğitime, spordan, sanata her faaliyet için tesisler de bölgede yer alıyor.









Aurocard adı verilen kart, şehirdeki alışveriş için kullanılıyor. Tüm büyük konuk evleri restoranlar, alışveriş yerlerinde kullanılan kart, ziyaretçilere de konuk evleri tarafından veriliyor. Yani şehrin içinde yapacağınız her türlü finansal işlem için bu kartı temin etmeniz gerekir. Ziyaretçileri en çok tedirgin eden finansal işlemler için şehirde bankalar da bulunuyor ve normalde yapabileceğiniz tüm işlemleri yapmanı da mümkün.









Herkesin bir işi var

Auroville’deki hayatın sonsuz bir tatil olduğunuzu düşünüyorsanız, bu tamamen yanlış. Orada bulunan herkesin yapacak bir işi de var. Auroville halkı mütevazi giyimleriyle dikkat çekiyor.

İngilizce, Auroville'in ortak konuşma ve yazı dili olmasına rağmen, Hindistan'ın başka yerlerinde olduğu gibi, birçok insan Tamilce, Fransızca ve diğer büyük Avrupa dillerinde de iletişim kurmaktadır.



Eğitimin amacı hayalleri gerçekleştirmek

Auroville'de eğitimin temel amacı, bir çocuğa büyüme, gelişme ve hayallerini tam anlamıyla gerçekleştirme fırsatı vermek. Ana vurgu, egzersiz ve yaratıcı becerilerinin geliştirilmesi. Okullarda sınav yok ve herhangi bir sertifika da verilmiyor. Eğitim sadece çocuklar için değil, yetişkinler arasında da yaygın. Hatta Auroville, “bitmeyen eğitim yeri” olarak da görülüyor.