MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSiirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor
GeriSeyahat Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:09,Son Güncelleme:/

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor

Siirt’te farklı bir deneyim yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunları, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deyr mevkiinde yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Botan Vadisi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyenleri beklediklerini belirten Siirt Yamaç Paraşütü Kulübü üyelerinden Soner Yılmaz, yamaç paraşütü sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Yılmaz, "Baharın gelmesiyle birlikte bizler Siirt Yamaç Paraşütü Kulübü olarak uçuş sayımızı artırmış bulunmaktayız. Denizden yüksekliği 980 metre olan Botan mevkiindeyiz. Güzel bir görüntü oluyor.

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor


Bunun yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimizi de bekliyoruz. Burada takım uçuşları da yapabiliyoruz artık. Yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeyenler bile Siirt’e gelip uçmak isterlerse gelip uçabilirler. Tarihi Akabe yolunu ve Botan’ın o güzel kıvrımlarını buradan görebilirler" dedi.

Siirt’te yamaç paraşütüne ilgi giderek artıyor




Kulüp üyelerinden Ulaş Aslan da Siirt’te her geçen gün yamaç paraşütünün geliştiğini ve uçuşların artığını dile getirdi. Aslan, "Bizler bu uçuşlarımızı dışarıdan gelen turistlerimize de yapıyoruz. Çiftli takım uçuşlarımız mevcut. Turistlerimiz buraya geldikçe hem şehrin doğasından faydalanacaklardır hem de şehrimize güzel katkıları olacaktır" diye konuştu.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle