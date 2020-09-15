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“Senin Objektifinden Kıyıköy” fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

“Senin Objektifinden Kıyıköy” fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kıyıköy’ün tanıtımına katkıda bulunmak ve turizm potansiyelini desteklemek amacıyla TürkAkım Projesitarafından düzenlenen ‘Senin Objektifinden Kıyıköy’ fotoğraf yarışmasında kazanan isimler belli oldu.

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Rusya kıyısından başlayıp Karadeniz’den ilerleyerek Türkiye’ye ulaşan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, inşaat çalışmalarının başladığı 2017 yılından bu yana Trakya kıyısında karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy’de toplumsal refahın, fiziksel altyapının ve turizm potansiyelinin gelişimi için çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. TürkAkım, bu yıl amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılabileceği “Senin Objektifinden Kıyıköy” fotoğraf yarışmasını düzenledi.

“Senin Objektifinden Kıyıköy” fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu


Kıyıköy’ün tanıtımına katkıda bulunmak ve turizm potansiyelini desteklemek amacıyla TürkAkım Projesi tarafından düzenlenen “Senin Objektifinden Kıyıköy” fotoğraf yarışmasında kazanan isimler belli oldu.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ‘18 Yaş Üzeri’ kategorisinde birinciliği Samet Güler kazandı. Aynı kategoride ikincilik ödülüne Hasan Zer, üçüncülük ödülüne ise Caner Başer layık bulundu. Yarışmada 30 fotoğraf “Sergilemeye Değer” ödülüne layık görüldü. Dereceye giren tüm katılımcılara TürkAkım Projesi tarafından ayni ve nakdi ödüller verilecek.

“Senin Objektifinden Kıyıköy” fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu


Yarışmanın seçici kurulunda Fotomuhabiri Osman Örsal, Fotoğraf Sanatçısı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merih Akoğul, Fotomuhabiri Ozan Güzelce, Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alptekin Yorulmaz ve TürkAkım Dış İlişkiler Yetkilisi Tülay Karadeniz yer aldı.

Seçici kurul üyesi Tülay Karadeniz, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yarışmaya gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yarışmamıza Türkiye’nin dört bir yanından bini aşkın fotoğrafçı yaklaşık 3500 fotoğraf ile katıldı. Kıyıköy’ün tanıtımı için düzenlediğimiz bu etkinlikle beldenin turizm potansiyeline doğrudan katkıda bulunmayı umuyoruz” dedi.

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