Semerkand Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Semerkand Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Semerkand Medresesi Özbekistan'da bulunan medreselerden birisidir. Medreseler Türk milletinin geçmişinde en önemli yapılar arasında yer almaktadır. Eğitimin kalesi olan yer olarak da medreseler Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Türkiye'de de kullanılmışlardır.



Semerkand Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Geçmiş zamandan bu döneme birçok yapı gelmiştir. Bu yapıların her birinin ayrı bir hikayesi vardır. Hikayelerinin yanı sıra bir de bu yapıların her birinin yaşanmışlığı bulunmaktadır. Bu yaşanmışlıklar buram buram tarih kokan, bizlere tarihi yönden birçok şey anlatan yapılardır. Semerkand Medresesi de bu tarihi yapılardan biridir. Bu medrese yer olarak Özbekistan ülkesinde yer alan bir medresedir. Türklerin kurmuş olduğu bir medresedir. Bu medrese de hem fen bilimleri hem de dini bilimleri öğreten hocalar vardır. Burada eğitim verilirdi. Aynı zamanda Özbekistan ülkesinde toplam 12 tane şehir bulunur. Semerkand Medresesi Özbekistan içerisinde bulunan Semerkand şehrinde yer alır. Semerkand şehri tarihi açıdan birçok olaya şahitlik etmiştir. Çok donanımlı bir şehirdir. Aynı zamanda Semerkand şehri konum olarak da mühim önem arz eden bir konumdadır. İpek yolunun tam odak noktasında bulunan bir şehirdir.



Semerkand Medresesi Nerede?



Semerkand Medresesi tarihi çok eskiye dayanan bir medresedir. Yer olarak Özbekistan ülkesinde bulunan bir medrese olmaktadır. Bu medrese tarihi çok eskiye dayanan Semerkand şehrinde bulunur. Semerkand şehri Persler tarafından kurulmuş olan bir şehirdir. Tarih olarak bu şehir milattan önce 6. yüzyıla dayanmıştır. Tarih olarak birçok milleti bünyesinde barındırmış olan bir şehirdir. Bu şehir için şiirler yazılmış, hikayeler derlenmiştir.



Semerkand Medresesi Nasıl Gidilir?



Semerkand Medresesi Özbekistan ülkesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle başka ülkeden bu medreseye gitmek isteyenler genel olarak uçak aracılığı ile gitmektedir. Yani hava yolu kullanmak zorundadır. Özbekistan bu açıdan çok gelişmiş olan bir ülke konumunda değildir. Bu nedenle buraya ulaşım için çok fazla alternatif yol bulunmamaktadır.



Semerkand Medresesi Özellikleri



Semerkand Medresesi diğer medreseler gibi eğitim verme amaçlı kurulmuş olan bir medresedir. Bu medrese ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılar tarafından kurulmuştur. Bu medrese Karahanlı hükümdarı Tabga Buğra Han tarafından yaptırılmıştır. Tabga Buğra Han eğitime, ilme çok fazla önem veren bir hükümdardır. Bu amaçla da bu medreseyi kurmuş ve burada dini ilimleri insanlara öğretmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla dünya da ilk defa görülmüş olan burslu öğretim bu medrese de uygulanmıştır.



Öğrencilerin bazılarına eğitimleri için burs verilmiştir. Bu medrese yapımında Osmanlı mimari açıdan birçok farklı teknik kullanılmıştır. Medrese çinilerle süslenmiştir. En geçmiş dönem içinde dahi Türkler tarafından çini sanatı kullanılmış ve bu sanata önem verilmiştir. Eserler de bu sanata yer verilmiştir. Bu dönem de de bu medrese hala dört bir yandan insan tarafından görülmek için yanına gidilen bir tarihi yapıdır. Bu yapı sayesinde Özbekistan konumu ve turizmi de canlanmaktadır.



Semerkand Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Semerkand Medresesi Türkler tarafından yaptırılmış bir medresedir. Bu medrese Türk devletleri arasında Karahanlı Devleti tarafından yapılmış bir medresedir.