Sardes Antik Kenti Nerede? Sardes Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sardes antik kenti Lidya bölgesinde yer alan antik kentlerden birisidir. Sardes antik kenti geçmiş zamanlarda ise Lidya devletine başkentlik yapmıştır. Bu antik kent paranın doğduğu antik kent olarak bilinmektedir.

Sardes Antik Kenti Hakkında Bilgi

Sardes antik kenti demir çağının izlerini taşımakta olan bir antik kenttir. İçerisinde büyük savunma duvarlarının olduğu bilinmektedir. Sardes antik kenti Anadolu'da bulunan ve kurulmuş olan uygarlıklardan biri olan Lidyalılar'a başkentlik yapmış bir kenttir. Sardes antik kenti tarihteki en ünlü yollardan biri olan kral yolunun da başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı jeopolitik konumu da bir hayli önemlidir. Günümüzde Sardes antik kentinde yapılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

Sardes antik kenti içerisinde antik çağdan kalma olan eserler bulunmaktadır. Bu eserlerin çoğu Lidyalılar'a ait eserlerdir. Sardes antik kentinde tarihte bilinen ilk tiyatro eserleri de bulunmaktadır. İlk olarak bu antik kentte tiyatro eserlerine rastlanılmıştır. Sardes antik kenti içerisinde pek çok tarihi yapı bulunur. Özellikle bu kentin içerisinde yer alan Bintepeler en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer almaktadır. Sardes antik kenti içerisinde döneme ait olan mahkeme binaları da bulunmaktadır. Bu mahkeme binaları antik çağın tüm tarihini yansıtmaktadır. Kent etrafında yer alan surlar bulunmaktadır. Bu surlara Akropolis denilmektedir. Akropolisleri bu kenti savunma amacı ile inşa edildiği düşünülmektedir.

Sardes Antik Kenti Tarihi

Sardes antik kenti milattan önce 1300'lü yıllarda inşa edilmiş bir kenttir. Bu kentin tarihi antik çağa kadar uzanmaktadır. Yaklaşık olarak 100 yıl hakimiyeti süren bu antik kent 100 yıl sonra ise yıkılmıştır. Ayrıca tarihte ilk basılan para yine bu kentte basılmıştır. Bundan dolayı tarihi açıdan sardes antik kenti son derecede önemlidir.

Sardes Antik Kenti Nerede?

Sardes antik kenti Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir antik kenttir. Salihli ilçesinin Sart kasabasında yer almaktadır. İzmir'e ise yaklaşık olarak 82 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Salihli merkeze ise 9 kilometre mesafedir.

Sardes Antik Kenti Gezilecek Yerler

Sardes antik kentinde gezilecek pek çok yer bulunmaktadır. Bu kenti ziyaret ettiğinizde içerisinde gezebileceğiniz yerler şu şekildedir;

- Mezarlık

- Antik çağa ait olarak inşa edilmiş mahkeme binaları

- Bintepe

- Antik çağın mozaini yansıtan evler

- Hamamlar

- İbadethaneler için sinagoglar

- Akropollar

Sardes Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Sardes antik kenti için giriş ücreti kişi başı 14 Türk lirasıdır.

Sardes Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Sardes antik kenti yaz ve kış sezonları olmak üzere ziyaret saatleri farklılık gösterebilmektedir. Sardes antik kentine yaz sezonunda 08:00 ila 19:00 arası ziyaretçi kabul ederken, kış sezonunda ise Sardes antik kentine 08:00 ila 17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Sardes Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Sardes antik kentinde müze kart geçmektedir. Eğer bir müze kart sahibi iseniz bu kente ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirsiniz.