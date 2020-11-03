Samsun’da sonbahar güzelliği

Şehir içinde kalan yeşillik alanlar da sonbahardan nasibini aldı. İlkadım ilçesinde bulunan Kültür Parkı sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Sararan çınar ağaçları ve dökülen yapraklar parka ayrı bir güzellik kattı.







Rengarenk görselliğin ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler için burası uğrak yeri haline geldi. Rüzgar ve yaprak hışırtılarıyla çalınan doğanın müziği kulaklarda ahenkli bir seda bıraktı. Çimlerde uzanan, parkta top oynayan, yürüyüş yapan ve fotoğraf çeken vatandaşlar sonbahar güzelliğini doyasıya yaşadı.









