Saklıkent Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Saklıkent Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Saklıkent Milli Parkı içinde yer alan Saklıkent kanyonu, yaklaşık 10 sene önce bir çoban tarafından keşfedildi. Belediye tarafından işletme izni alındıktan sonra bu doğal güzellik, içinde küçük restorasyonlar yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Saklıkent Kanyonu, Muğla ve Antalya illerinin sınırları içeresinde yer alıyor.

Saklıkent Milli Parkına Nasıl Gidilir?

Binlerce yıl önce jeolojik çatlama sonucunda meydana çıktığı düşünülen bu kanyonun uzunluğu yaklaşık 18 km'dir. Doğa harikası ve en çok ziyaretçi çeken turizm merkezleri arasında yer alan Saklıkent Kanyonunun duvar yüksekliği ise,200-600 metre arasında değişiyor. Eşen Çayı’nın kollarından biri olan Karaçay‘ın altından geçen fay çatlaklarından ilerleyerek bölgenin aşındırması ile meydana gelen bu kanyonun bazı yerleri görülemeyecek kadar daralıyor. Bu parkı ziyaret etmek için en ideal zaman yaz aylarıdır.

Yaz sıcağından bunalan kişiler, kanyonun buz gibi sularında serinlemek, muhteşem doğası ve manzarası ile ruhunu dinlendirmek için Fethiye otogarından kalkan dolmuşlara binerek bir saat süren yolculuk sonucunda bölgeye ulaşabilir. Kendi aracınızla ise, Fethiye – Antalya kara yolundan Kemer ilçesi yönüne doğru ilerleyerek kanyona ulaşabilirsiniz.

Bu yol üzerinde çok sayıda kır kahvesi bulunuyor. Karnınız acıkırsa buralarda durarak lezzetli gözlemelerin tadını çıkarabilirsiniz. Saklıkent Kanyonu, Antalya’ya yaklaşık 190 km, Fethiye ilçe merkezine 44 km ve Kaş ilçe merkezine de yaklaşık 65 km uzaklıkta yer alır.

Saklıkent Milli Parkı Konaklama

Saklıkent Milli Parkı içinde konaklama imkanı yok. Fakat çevrede bulunan bungalov evlerde konaklama imkanı bulabilir. Çok uygun fiyatlara bu bungalov evlerde doğanın güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Bungalov evlerin fiyatları ise, 80 TL ile 300 TL arasında değişiklik gösteriyor. Erken rezervasyon ile özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Saklıkent Milli Parkı Kamp İmkanları

Saklıkent Milli Parkı'nda kamp yapmak isteyenler için özel işletmelerin sunduğu kamp alanları bulunuyor. Milli park içinde de kamp için uygun yerler bulunuyor.

Saklıkent Milli Parkı Giriş Ücreti

Saklıkent Kanyonuna giriş için yetişkinler 9 TL giriş ücreti ödüyor. Öğrenciler ise giriş ücreti olarak, 4,5 TL öder. Müze kart Saklıkent Kanyonu'nda geçerli olmaz. Hazırlıksız gelenler için kanyona bastığınız zaman ayağınızın kesilmemesi için lastik ayakkabı satın alma ya da kiralama gibi hizmetler veriliyor.

Saklıkent Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi

Saklıkent Milli Kanyonu, debisi yüksek su ile doludur. Ucu bucağı olmayan bu kanyon bazı kişilere göre 20 km, bazı kişilere göre ise, 30 km uzunluktadır. Bu özelliği nedeni ile de Türkiye'nin en uzun kanyonu olma özelliği taşıyor. Altınızda coşkuyla akan kanyonun üzerinde keyifli bir yürüyüş yapabilir ve lastik ayakkabılarınızı giyerek suyun içinden yürüyerek serinleyebilirsiniz. İlerledikçe suyun akış hızı da artıyor.

Çay boyunca ilerleyenleri ise bir kil katmanı karşılıyor. Bu kilin şifalı olduğu düşünülüyor ve pek çok kişi burada doğal kili vücudunun her yerine sürüyor. Saklıkent içinde piknik yapmanıza imkan tanıyan alanlar da yer alıyor. Aynı zamanda kanyon içinde bulunan restoranda dilediğiniz gibi leziz yemeklerin tadını çıkarabilir ve sevdikleriniz ile unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Saklıkent Kanyonu'na yılda 180 bin ile 300 bin arasında turist geliyor. Bu eşsiz kanyon, 1996 yılında resmi gazetede yayınlanan bir karar ile koruma altına alındı.