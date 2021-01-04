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Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Saklı Cennet Aygır Gölü, etrafını kapatan karlı dağlar arasında havadan görüntülendi.

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"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set gölü olan Aygır Gölü Kars turizmin de katkı sağlıyor.

Saklı Cennet Aygır Gölünden kartpostallık görüntüler



Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aygır Gölü, etrafında bulunan dağların karla birlikte beyaza bürünmesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Mavi sularına yansıyan güneş ise kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.

Saklı Cennet Aygır Gölünden kartpostallık görüntüler



"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve Susuz ilçesi sınırları içerisinde Kars-Göle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan, 2 bin 941 kilometre alan sahip Aygır Gölü Kars’ta görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Önemli bir doğa alanı olan Aygır Gölü, yabani kuşlara ve özellikle kadife ördeklere de ev sahipliği yapıyor.

Saklı Cennet Aygır Gölünden kartpostallık görüntüler


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