Şahruh Köprüsü Nerede? Şahruh Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kayseri içerisinde yer almakta olan bu köprü, Kanuni Sultan Süleyman dönemi içinde onarılmıştır.

Şahruh Köprüsü Hakkında Bilgi

Şahruh Köprüsü, Kayseri ilinin Sarıoğlan ilçesi içerisinde yer almaktadır. Yapılışı çok eski zamanlara dayanan ve tarihi olarak çok büyük bir önem taşımakta olan Şahruh Köprüsü, aynı zamanda dünya genelinden tarih meraklılarının da dikkatini çekmektedir. Her sene binlerce kişi bu çok eski yapıyı ziyaret etmekte ve bu yapı hakkında İnternet üzerinden bilgi araması yapmaktadır.

Yapım aşamaları veya yapımı hakkında hiçbir yazı bulunamamış olan Şahruh Köprüsü, tam bir merak konusu olmuştur. Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh tarafından yaptırılan bu köprü, Kanuni Sultan Süleyman dönemi içerisinde tekrardan onarılmış ve gerekli tüm önlemler o dönemde tekrardan alınmıştır.

Şahruh Köprüsünün yapım yılı olarak 1475-1480 yılları düşünülmektedir. O dönemlerde kaydı tutulmamış, veya kaybolmuş, olan bu köprü, tam olarak kaç yılında inşa edildi, bilinmemektedir. Bu konu üzerinde de çok derin araştırmalar yapılmış ve dünya genelinden çeşitli tarihçiler bu köprü için çeşitli teoriler ortaya sunmuştur. Ancak günümüzde bu köprü ile ilgili bilinen en net bilgi, köprünün en geç 1480 tarihinde kullanılmaya başlandığıdır. O dönemlerde idam cezaları için kullanılmakta olan bu köprü, zamanla farklı işler için de kullanılmaya başlanmıştır.

Yaklaşık olarak 5 kere restore edilmiş olan bu köprü, günümüzde de kullanılabilir durumda olan köprüler arasında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 150 metre boyunda olan Şahruh Köprüsü, görenleri de hayret içerisinde bırakmaktadır. Yaklaşık olarak 6 metrelik bir de ene sahip olan bu köprü, 8 kemeri de içerisinde barındırmaktadır.

İlk yapılış tarihi hakkında hiçbir net bilgi olmayan bu köprü, günümüzde bile çeşitli teorilerin ana konusu olmaya devam etmektedir. Yapımının kaç sene sürdüğü hakkında da hiçbir bilgi bulunamayan Şahruh Köprüsü, Türkiye'nin ve Kayseri'nin göz bebeklerinden birisi olarak anılmakta ve tarihi eser kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Şahruh Köprüsü Nerede?

Şahruh Köprüsü Türkiye ülkesinde, Kayseri ilinde, Sarıoğlan ilçesinde yer almaktadır. Karaözü köyü içerisinde bulunmakta olan bu tarihi köprü, günümüzde de korunan tarihi eserler arasında yer almaktadır.

Şahruh Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Şahruh Köprüsü üzerinde Kayseri içerisinden gidilmektedir. Sarıoğlan ilçesinin Karaözü köyüne ulaşım sağlayarak kolaylıkla Şahruh Köprüsüne gidebilir ve bu mimari ve tarihi eseri sizler de kolaylıkla yakından inceleyebilir, mimari olarak sizler de Şahruh Köprüsünden etkilenebilirsiniz.

Şahruh Köprüsü Tarihi

Tarihi çok eskilere dayandığı bilinen ancak tam olarak bilinmeyen bu yapı, tarihi bilinmezlik nedeni ile de insanlarda merak uyandırmaktadır. Bu köprünün tarihi hakkında çok az sayıda net bilgi bulunmaktadır.

Şahruh Köprüsü Hikayesi

Zamanında Dulkadir Oğulları tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Şahruh Köprüsü, hikayesi ile de birçok farklı konuya başlık olmayı başarmıştır. İlk kullanıldığı dönemlerde idam köprüsü olarak bilinen bu köprü, daha sonrasında farklı işler için kullanılmaya başlamıştır. Çok uzun bir yapısı olan bu köprü, aynı zamanda Şahruh'un da amcası tarafından cezalandırıldığı ve öldürüldüğü yer olarak bilinmektedir.

Şahruh Köprüsü Özellikleri

Şahruh Köprüsü, 150 metrelik bir uzunluğa ve 6 metrelik bir ene sahiptir. Aynı zamanda 8 kemeri bulunan bu geniş ve büyük köprü, yapıldığı dönem itibari ile de hala ayakta durmaktadır.