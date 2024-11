Sahilde eğlence bitmiyor... Azıcık göbek atalım, farklı lezzetleri tadalım

Doğa kartpostal gibi, deniz mis, sokaklar da daha sakin. Sahiller dinginliği sevenlere ve huzur arayanlara kaldı. Ben sezondaki hareketliliği sevmiyorum desem yalan söylemiş olurum ama sarı yaz hakikaten bir başka güzel. Sezon bitince yaz boyu sahillere misafir olan mekânların bazıları artık şehre dönüyor ama yerliler olay yerini terk etmiyor. Eğlencesine ve servisine devam ediyor. Sonbaharın tadını çıkarmak için seyahat planlayanlara, restorandan bara, gazinoya önerilerimi sıraladım.

ÇEŞME

Ege’nin klasikleşmiş tatlarının peşinde...

Tarladan sofraya lezzet durakları ve kokteylleriyle ünlü barlarıyla Çeşme hep iddialı.

◊ Fahri’nin Yeri: Alaçatı Port’un klasiklerinden olan restoran bu kış bir süre kapalı kaldı. Ama yenilendi ve çok şık oldu. Yolunuz düşerse hardallı hamsi ve karidesli eriştesini mutlaka deneyin, tavsiye ederim.

◊ Ferdi Baba: Yıllardır kalitesini hiç bozmadan mezelerini servis ediyor. Yaz-kış açık ve soslu kalamar dolması çok nefis.

◊ No:2 Alaçatı: Burası kokteylleriyle ünlü bir bar. Geçen yıl pazar günleri düzenlenen barbekü partileri çok popülerdi.

◊ Asma Yaprağı: 2010’dan beri hizmet veren Asma Yaprağı’na uğramadan olmaz. Bir aile işletmesi olan restoran tarladan sofraya fikriyle ortaya çıktı. Mevsime uygun malzemelerle her gün değişen ‘açık büfe’sinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Ama gitmeden en az 10 gün önce rezervasyon yapın derim.

◊ Amavi: Bu yıl Michelin Guide, Gault& Millau 2024 Chef Restaurant listelerine adını yazdırdı. Can Aras’ın önderliğindeki mutfaktan servis edilen tabaklar için bile Alaçatı’ya gidilir.

◊ Kolburano’s: Çeşme’nin eski köylerinden Reisdere’de. 200 yıllık tarihi bir binada, odun ateşinde pizzalar ve fırın yemekleri pişiyor.

◊ Kapari Bahçe: Alaçatı’nın Hacımemiş Mahallesi’nde. Kahvaltı servisiyle başlıyor, akşama kadar; haftanın 7 günü açık.

◊ Yücel Balık: Çeşme merkezde yaz-kış açık bir balık restoranı. Mezeleri çok ünlü. Ahtapot ızgarasını mutlaka deneyin.

◊ Söğüşçüm: Ilıca’da bir sakatat cenneti. Söğüş dürümü, kuzu ciğeri, yaprak kuzu dili, işkembe çorbası… Ayaküstü bir şeyler atıştıracaksanız mutlaka uğrayın.

◊ Korto Alaçatı: Kuruçeşme’nin popüler canlı müzik duraklarından olan Korto’nun eğlencesi yazın Alaçatı’ya taşındı ve tüm yıl açık. Yemekten sonra biraz eğlenelim diyorsanız Bengü Beker, Simge Eğrilmez, Berkan Yeniçeri x Tezgâh gibi isimleri dinleyebilirsiniz.

◊ Zeyhouse Alaçatı: Yaz başından beri hizmet veriyor. Sahibi Zeynep Taşlı sayesinde kendinizi evinizin bahçesinde hissediyorsunuz. Köyiçi’ne yürüme mesafesi 5 dakika. Bahçesindeki ateş çukurunun etrafında akşam oturmak çok güzel oluyor.

◊ Swissôtel Resort&SPA: Ilıca’daki tesis bu yıl yenilendi ve isim değişikliğiyle açıldı. İçinde iki farklı restoran var. Biri yarım asırlık mazisi olan Hamdi Restoran, diğeri Asya mutfağı servis eden Noida. SPA’sında da yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

◊ Boyalık Beach Hotel&SPA: Boyalık mevkisinde, yaz-kış açık. Çeşme’nin sayılı yarım pansiyon konseptinde hizmet veren tesislerinden. Denizi kum, iskelesi var. Ayrıca çocuklu aileler için uygun.

BODRUM

Her mevsimi ayrı güzel

Rock müzik sevene de pop tercih edene de seçenek var. Ünlülerin müdavimi olduğu mekânlar da açık.

◊ Marina Yacht Club: Bodrum Kalesi’ne ve denize karşı içkinizi yudumlarken iyi müzik dinleyebileceğiniz bir klasik. Bölgenin en gözde noktalarından biri ve yaz-kış canlı müzik performansları var. Programlarını sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

◊ Mavi Bar: Bodrum merkezde, yıllardır müdavimlerine hizmet veriyor. Haftanın her günü açık. Programlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyorlar.

◊ Mandalin Sound: Birçok tarza hitap eden mekânlardan biri. Her akşam farklı bir ismi sahnesinde ağırlıyor. Kimi zaman eski 45’likler çalıyor. Sahneye çıkacak isimler, sosyal medya hesaplarından haftalık duyuruluyor.

◊ Kule Rock City Bar: Bodrum merkezde çarşının içinde. Burası sezon gözetmeksizin Bodrum’un en klasik yerlerinden. Rock müzik sevenlerin favori adresi.

◊ Yula: Kumbahçe’de bir sahil barı. Her mevsim açık. Kıvanç Tatlıtuğ’un da müdavimi olduğu bir mekân.

◊ İXİR: Yıllarca İstanbul’daki Lucca’nın barmenliğini yapmış Cevat Yıldırım’ın açtığı popüler bir mekân. Sezonu da hiç kapatmıyorlar.

◊ Gemibaşı: Bodrum klasiği bir balık restoranı, şehir merkezinde hizmet veriyor. Yolunuz düşerse sadece cumartesi günü servis edilen ahtapotlu pilavını sipariş edin, çok güzel yapıyorlar.

◊ Orkide Balık: Kasım ortasına kadar Bodrum’da denize giriliyor. Orkide Balık da gündüz plaj olarak hizmet veriyor, akşam kumların üzerinde bir balık restoranına dönüşüyor. Balıkları her zaman taze, mezeleri hep çok lezzetli.

◊ Tike: 26 yıllık, Adanalı bir aile işletmesi. Bitez’deler. Yaz-kış açık.

◊ Kitchen by Osman Sezener: The Bodrum Edition içindeki 1 Michelin yıldızlı Kitchen by Osman Sezener, ekim ayının sonuna kadar açık. Osman Şef’in yıldızlı menüsünü denemeden dönmeyin.

◊ Yalıkavak Marina Hotel by Social Living Collection: Kendi özel plajı olan nadir butik otellerden. Butik otel deyince küçük sanmayın, standart odaları 46 metrekare, hepsi deniz manzaralı. Oda-kahvaltı hizmet veriyor. Otelin kapısından adımınızı atar atmaz Yalıkavak Marina’nın ortasındasınız.

◊ METT Hotel&Beach Resort: Değirmenler mevkisinde. Otelin beach club’ının adı Folie. Standart odalarının yanı sıra kendine ait havuzu olan villa tipi süitleri de var.

ANTALYA

‘Akdeniz akşamları bir başka’

Sezon çok geç kapanıyor. Kabare şovlar ve DJ performanslarıyla partiler Antalya’da hiç bitmiyor.





◊ Cosmos Theatre: Sanat ve eğlence iç içe geçiyor. Uluslararası üne sahip DJ’lerin ve ünlü sanatçıların performanslarıyla akşam yemeği şovları ve kabare şovlar yapılıyor.

◊ The 251 Soul: Akra Hotel’in içinde. Caz, blues, funk ve soul başta olmak üzere, yenilikçi dünya müzikleriyle haftanın 7 günü hizmet veriyor.

◊ Qualista Beach, Kemer: Antalya’da sezon çok uzun. Sonbaharda da ünlü DJ performansları devam ediyor.

◊ Gagarin Kaş: Müzikleri ve imza kokteylleriyle Kaş’ın favori eğlence mekânlarından biri.

◊ Echo: Bahçesi ve kapalı alanı olan küçük, sevimli bir bar. Kaş merkezde. Neredeyse her gün canlı müzik var.

FETHİYE





Kasıma kadar enerjimiz düşmüyor

Tüm yaz boyunca devam eden etkinlikler sonbaharda da hız kesmiyor.





◊ LLULL Tersane: Yazlık ve kışlık alanları, özel tasarımıyla açılabilen tavanı sayesinde ferah bir yer. Marinaya karşı harika bir manzarası var. Haftanın belirli günlerinde canlı müzik performansları oluyor.

◊ Ruby Chill Lounge: Fethiye Ölüdeniz’de yeni açılan havuzlu bir bar. Ünlü isimlerin canlı müzik performansları oluyor.

◊ Sea Me Beach: Yazın çok popüler olan DJ ve canlı müzik etkinlikleri sezon sonuna, yani kasım ayına kadar belirli günlerde devam ediyor.

◊ RUPS: Akdeniz’in en güzel koylarından biri olan Faralya’da harika bir manzaraya karşı gündüz plaj oluyor, akşamları ünlü DJ’leri ağırlıyor. m