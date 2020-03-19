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Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi

Rus Tur Operatörleri Birliği, yeni tip corona virüs tehdidi açısından tatil için tercih edilebilecek ülkeler arasında Türkiye'yi gösterdi.

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Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından hazırlanan "Hangi sahil ülkesinde paket tur satın alınabilir?" adlı listede, corona virüs salgınından daha az etkilenen ve tatil noktası özelliği taşıyan ülkeler yer aldı. Toplam 10 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de yer alırken, Küba, Vietnam, Meksika, Tayland ve Meksika gibi ülkeler de listede kendisine yer buldu.

Rusya turistlere tatil için Türkiyeyi önerdi


Rusya, aralarında Çin, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İran ve Özbekistan’ın bulunduğu çok sayıda noktaya yapılan uçuşlara sınırlandırma getirmişti. ATOR, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rus turistlerin, corona virüs salgını nedeniyle tatil planlarında Çin yerine Türkiye’yi tercih etmeye başladığını bildirilmişti.


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