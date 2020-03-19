Rusya turistlere tatil için Türkiye'yi önerdi

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından hazırlanan "Hangi sahil ülkesinde paket tur satın alınabilir?" adlı listede, corona virüs salgınından daha az etkilenen ve tatil noktası özelliği taşıyan ülkeler yer aldı. Toplam 10 ülkenin bulunduğu listede Türkiye de yer alırken, Küba, Vietnam, Meksika, Tayland ve Meksika gibi ülkeler de listede kendisine yer buldu.







Rusya, aralarında Çin, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İran ve Özbekistan’ın bulunduğu çok sayıda noktaya yapılan uçuşlara sınırlandırma getirmişti. ATOR, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rus turistlerin, corona virüs salgını nedeniyle tatil planlarında Çin yerine Türkiye’yi tercih etmeye başladığını bildirilmişti.





