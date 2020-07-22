MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriRize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı
GeriSeyahat Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Rize'de alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, oluşturmak istedikleri alternatif turizm bölgeleri kapsamında İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylalarında yapılan imar planı çalışmalarını yerinde inceledi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yayla turizmi denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Rize'de mevcut turizm merkezlerine alternatif bölgeler için incelemelere başlandı. Rize İl Özel İdaresi bünyesinde İl Genel Meclisi İmar Komisyonunu tarafından sürdürülen İkizdere ilçesindeki Petran ve Meles yaylaları imar planı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İbrahim Türüt, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar, İmar Komisyonu ve İmar müdüründen bilgi aldı.

Rizede alternatif turizm merkezleri mercek altına alındı


Başkan Türüt incelemelerin ardından yaptığı açıklamada il genel meclisi olarak bu dönem turizme yönelik çalışmalara daha çok ağırlık vereceklerini ifade ederek “ilimiz, turizm potansiyeli açısından ülkemizin önde gelen illerinden bir tanesi. Bizler de meclis olarak bu potansiyeli etkin olarak kullanmak arzusundayız. Turizm anlamında göz bebeğimiz olan Ayder gibi alternatif turizm bölgeleri oluşturabilirsek turizmdeki çeşitliliği arttırmakla birlikte ilimizin turizm pastasından hak ettiği payı da almasını sağlamış oluruz. Bu anlamda büyük bir özveriyle çalışan Ar-Ge, turizm ve İmar Komisyonlarımız ile birim müdürlerimiz ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle