Polonya'nın şehirleri neler? Polonya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Polonya Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin resmi adı ise Polonya Cumhuriyeti'dir. Polonya coğrafi konum olarak ise Orta Avrupa'da yer almaktadır. Rusya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Beyaz Rusya ve Ukrayna Polonya'nın komşu ülkeleridir. Ülkenin resmi dili ise Lehçedir. Lehçe Avrupa'da konuşulan bir Hint-Avrupa dil ailesinden birisidir. Lehçe'den sonra ülkede en çok Almancada konuşulmaktadır. Polonya çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olan bir Avrupa ülkesidir. Ülkede mevcut ekonomi ve hayat şartları oldukça iyidir. Kişi başına düşen milli gelir diğer dünya ülkelerine göre bir hayli fazladır.

Polonya Baltık denizine kıyısı olan bir ülkedir. Bundan dolayı ülkede yaz turizmi de gelişmiştir. Polonya zlotisi Polonya'nın resmi para birimidir. 1559 yılında ülke Litvanya ile birleşmiş bir ülke idi. Daha sonra ise 1918 yılında bu birlik bozularak Polonya yeni bir ülke olarak bağımsızlığını ilan etti. Polonya toplam 3 defa cumhuriyet ilan etmiş bir ülkedir. Ülkede trafik ise sağ taraftan akmaktadır. Polonya Dünya'da tüm komşu ülkeleri tarafından en az 1 kez olmak üzere işgale uğramış bir ülkedir. Her işgal hareketlerine direnmiş bir ülke olarak bilinmektedir.

Polonya toplam 123 yıl başka ülkelerin hakim sürdüğü bir ülke oldu. Ülkede bu ülkelerin kültürüne ve eserlerine rastlamak günümüzde mümkündür. Dünya'nın en büyük savaşlarından biri olan ikinci dünya savaşı da Polonya'nın işgale uğraması ile başlamıştır. Bu savaştan en fazla zayiat gören ülkelerden birisi de Polonya idi. Ülkede soykırım kampları ve Nazi eserleri de yer almaktaydı. Ülkenin başkenti Nazi izlerine günümüzde rastlamak mümkündür. Avrupa'nın dokuzuncu en büyük ülkesi olan Polonya aynı zamanda NATO üyesi bir ülkedir. Polonya günümüzde aynı zamanda bir Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Ülkenin büyük çoğunluğu ise Hristiyanlık dinine mensuptur.

Polonya'nın Şehirleri Neler?

- Varşova

- Krakow

- Wroclaw

- Gdansk

- Poznan

- Katoviçe

- Lodz

- Szczecin

- Zakopane

- Rzeszow

- Torun

- Gdynia

- Bialystok

- Bydgosscz

- Kielce

- Oswiecim

- Olszytn

- Opole

- Lublin

- Sopot

- Gorzow Wielkopolski

- Malbork

- Wieliczka

- Wlocklawek

- Czestochowa

- Swinoujscie

- Radom

- Bielsko biala

- Sosnowiec

- Zielono Gora

- Plock

- Tricity

- Balice

- Gniezno

- Police

- Zalipie

- Mielec

- Legnica

- Bytom

- Zgierz

- Elblag

- Piotrkow Trybunalski

- Pyrzowice

- Koszalin

- Brzezinka

- Augustow

- Nowy Targ

- Turek

Polonya'nın Başkenti Neresidir?

Polonya'nın başkenti Varşova'dır. Varşova aynı zamanda Polonya'nın en büyük şehridir. Vistul nehri üzerinde yer alan Varşova Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Varşova nüfusu toplam 1.7 milyondur.

Polonya'nın Nüfusu Kaçtır?

Polonya'nın toplam nüfusu 38.5 milyondur.

Polonya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Polonya'nın toplam yüzölçümü 312.679 kilometre karedir.

Polonya'nın Telefon Kodu Nedir?

Polonya'nın uluslararası telefon kodu +48'dir.

Polonya'nın Posta Kodu Nedir?

Polonya'nın posta kodu 00-000 ve 00-001'dir.