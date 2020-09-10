Polonezköy Hayvanat Bahçesi Nerede? Polonezköy Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi de Polonezköy Tabiat Parkıdır. İstanbul'un gürültüsünden uzak kalmak isteyenlerin kaçış noktası olmaktadır. Özellikle pek çok hayvanın bulunması sebebiyle Polonezköy hayvanat bahçesi pek çok kişinin durak noktası olmuştur.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi Nerede?

Polonezköy'de yer alan Polonezköy Hayvanat Bahçesi sizlerin ve çocuklarınızın güzel vakit geçirmenizi sağlayan doğa harikası bir yerdir. 1981 yılında açılmış olan bu tesis Polonezköy'de açılmış en eski tesislerden birisidir. Tesis konaklama ve günübirlik olarak iki bölüme ayrılmaktadır.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi ülkemizin en kalabalık ili olan İstanbul'da Polonezköy'de yer almaktadır. Polonezköy Hayvanat Bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin özel araçları ile veya toplu taşıma kullanarak Polonezköy Hayvanat Bahçesine gidebilme imkanları bulunmaktadır. Polonezköy'ün merkezine giden bir otobüs hattı bulunmamaktadır. Fakat Cumhuriyet köyü Kavacık hattı ile Cumhuriyet Mahallesine gidebilmek mümkündür. Buradan taksi ile veya yürüyerek Polonezköy Hayvanat Bahçesine ulaşılması mümkündür.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Polonezköy Hayvanat Bahçesi İstanbul'un il tabiat parkı olma özelliğini taşımaktadır. 1994 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Günümüzde yaklaşık olarak 3000 hektar alanı kaplamaktadır. Böylece İstanbul ilinin en büyük tabiat parkı olmaktadır.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi tabiat parkının içinde olup pek çok hayvanı bünyesinde barındırmaktadır. Polonezköy Hayvanat Bahçesine yıl içerisinde birçok kişinin ziyaret edildiği bilinmektedir. Ayrıca İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonu kaçamağı olarak uğradığı bir yer olmaktadır. Özellikle hayvanat bahçesine ziyaretler çok sık yapılmaktadır. Polonezköy Hayvanat Bahçesinde memeliler, kuşlar ve sürüngenler gibi pek çok hayvan grubu bulunmaktadır. Bu hayvanlar ise şunlardır;

- Kızıl Geyik

- Karaca

- Yaban Domuzu

- Çakal

- Tilki

- Sincap

- Sansar

- Gelincik

- Sülün

- Keklik

- Atmaca

- Sahin

- Doğan

- Karatavuk

- Saka

- Üyelik

- baykuş

- Saksağan

- Serçe

Polonezköy Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Polonezköy Tabiat Parkı genellikle piknik alanı ve kahvaltı için tercih edilmektedir. Özellikle muhteşem doğası ile pek çok İstanbullunun en çok uğradığı yerlerden birisi olmuştur. Polonezköy Tabiat Parkında bir de hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Çocuklar için park, konaklama ve hayvanat bahçesinin de bulunduğu Polonezköy Tabiat parkına ulaşım oldukça kolaydır.

Polonezköy Hayvanat Bahçesine gitmek isteyen vatandaşların en çok merak ettikleri konulardan birisi de hayvanat bahçesinin ücretidir. Polonezköy Hayvanat Bahçesine giriş ücreti yetişkinler için 50 Türk Lirası iken çocuklarda ücret 25 Türk Lirasıdır.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Polonezköy Tabiat Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesi birçok kişinin merak ettiği yerlerden birisidir. Fakat hayvanat bahçesinin belirli bir çalışma saatleri bulunmaktadır. 09:00 ile 17:30 saatleri arasında Polonezköy Hayvanat Bahçesini ziyaret etmeniz mümkündür. Bu saatler dışında Polonezköy Hayvanat Bahçesine giriş imkanı bulunmamaktadır.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

İstanbul'da yer alan ve muhteşem doğası ile pek çok insanı büyüleyen Polonezköy Hayvanat Bahçesi İstanbul'da Beykoz ilçesinde yer almaktadır. İletişim bilgilerini öğrenerek merak ettiğiniz soruları sormanız mümkündür. Polonezköy Hayvanat Bahçesinin açık adresi ve telefon numarası ise şu şekildedir:

Polonezköy Hayvanat Bahçesi Adresi: Polonezköy, 75. Yıl caddesi, 34829 Beykoz İstanbul

Polonezköy Hayvanat Bahçesi Telefon Numarası: 0541 432 30 55