Petrolle kaderi değişti: Karamay

Günümüzde 9 bin 500 kilometrekarelik alanı kapsayan Karamay'da Han, Uygur ve Kazaklar da dahil yaklaşık 40 etnik gruptan 360 bin kişi yaşıyor. Şehrin nüfusunun yüzde 23.5'ini azınlık etnik gruplardan vatandaşlar oluşturuyor. Bölge, adını petrolden alıyor. Karamay, Uygurca'da "Siyah yağ" anlamına geliyor. Petrol üretimine başlanmasından önce Karamay'daki doğal ortam oldukça çetin iken, yıllar süren çabalardan sonra büyük değişimler yaşandı. Ülkenin her köşesinden gelen insanlar, geçen yarım asır içinde şehri petrol arama ve çıkarma, bilimsel araştırma, rafineri, petro-kimya ve lojistik hizmetleri bir arada toplayan modern bir petrol şehri haline getirdi.









Karamay'daki en büyük sorun, su sıkıntısı. Yıllık yağmur miktarı 108 milimetre olan Karamay'da, yıllık buharlaşma miktarı ise 3 bin milimetreyi geçiyor. Şehrin sürdürülebilir gelişmesi ve insanların yaşamını güvence altına almak için Karamay'da çevre koruma çalışmalarına daima büyük önem verilmiş. Bu kapsamda Karamay'da 2001 yılının ilkbaharında geniş kapsamlı ağaçlandırma projesi başlatılmış. Yaklaşık iki yıl içinde şehrin etrafında yaklaşık 7 bin hektar alan ağaçlandırılmış.









Bu ormanlık alan, günümüzde şehrin yeşil kalkanı haline gelmiş. Şehrin etrafında kurulan bu orman sayesinde yağmur miktarı yüzde 40 oranında artmış, buharlaşma miktarı ise aynı oranda azalmış. Giderek daha fazla yabani hayvana ev sahipliği yapan bu ormanda, meyve, sebze, sığır, kuzu, tavuk ve ördek üretimine de başlanmış. Şehrin etrafındaki ormanlık alanının yanı sıra, şehir içinde de yaklaşık bin 500 hektar genişliğinde yeşil alan oluşturulmuş. Bu değişimler, kente Çin HABİTAT Ödülü'nü de kazandırmış.