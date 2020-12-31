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HaberlerSeyahat HaberleriPandemide bungalov evlere büyük ilgi... Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor
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Pandemide bungalov evlere büyük ilgi... Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Pandemide bungalov evlere büyük ilgi... Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor

Bursa'da şehir merkezinden uzak ormanların içinde bulunan bungalov evler pandemi döneminde kalabalıktan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

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Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde şehir merkezinden 45 kilometre mesafede ormanların içinde bulunan bungalov evler, şehrin gürültüsü ve kargaşasından kaçmak isteyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Korona virüsten dolayı taleplerin arttığı evlerde kalanlar güne kuş ve su sesiyle uyanıyor.

Pandemide bungalov evlere büyük ilgi... Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor



Bungalov evlerin işletmecisi Alper Yaldız, "Pandemi döneminde şehrin gürültüsü ve hijyenden endişe duyan vatandaşlar ormanların içinde kalmak istiyor.

Pandemide bungalov evlere büyük ilgi... Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor


Bilhassa bu dönemde talepler oldukça fazla. Buraya gelenler insanlardan uzak, tabiatla baş başa vakit geçiriyor. Kendilerini burada güvende ve huzurlu hissediyorlar. Burada alternatif çok. Evlerin yanından çay akıyor. Burada kaplıca keyfi yapılabilir, isteyen balık da tutabilir" dedi.

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