Otellerde hijyen, maske ve sosyal mesafe vurgusu

ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge, korona virüs salgını sebebiyle otellerde alınan tedbirler hakkında konuştu. Yanı zamanda bir otelin genel müdürü olan Belge, "Otelin girişinden itibaren hijyen önlemleri alındı. Otelimizin bütün girişlerinde personel ve müşterilerimiz, sıvı dezenfektan bulunan paspaslara mutlaka basacak. Bölyece otelimize ayakkabıları dezenfekte edilmiş bir şekilde girecek. Ayrıca girişte misafirlerimizin ateşini ölçeceğiz. Misafirlerimiz ana kapıdan girerken, valizleri ise yan taraftaki kapıdan girecek. Aynı yerden girmeyecek. Valizleri ULV cihazıyla dezenfekte edip otelimize alacağız. Misafirimiz, sosyal mesafeye dikkat ederek resepsiyona gelecek. Resepsiyona da misafirimiz ile personelimiz arasına pleksiglastan bir bölme koyduk. Bölmenin altında bir A-4 kağıdının ve pos makinesinin geçebileceği boşluklar bıraktık. Müşterimizin kaydı yapıldıktan sonra odalarına geçebilecek. Otelimizin hemen hemen her yerinde görsel bilgilendirme levhalarımız var. Neler yapılması gerektiği, sosyal mesafe önlemleri, asansörlerden lobilere, havuzdan plaja kadar birçok bilgilendirmeler var" diye açıkladı.









Odalarda detaylı temizlik



Odalardaki hijyene çok dikkat ettiklerini belirten Belge, "Odalarda rutin olarak yapılan temizlikler var. Rutin temizliğin dışında, birlikte çalıştığımız hijyen firmamızın bize önerdiği dezenfektanlarla odalar temizleniyor. Ayrıca odalar ULV cihazıyla sisleniyor. Daha sonra da ozon cihazıyla 15 dakika boyunca odanın havası temizleniyor. Pulverizasyon makinesi ile de otelin tüm genel alanlarda sıvı dezenfekte yapılıyor. Odanın içinde tek kullanımlık ürünlere döndük. Elle çok temas edilmemesi gereken önlemler almaya çalıştık. Broşürleri, dergileri kaldırdık. Uzaktan kumandaları tek kullanımlık poşetlere koyduk. Odanın tüm temizliği bittikten sonra kapı kolları, elektrik düğmeleri silinerek dışarıya çıkılıyor. Yani odalarda çok detaylı bir temizlik yapılıyor" diye anlattı.



"Personelimiz ve misafirlerimiz için el kitapçığı hazırladık"



Personel eğitimine çok önem verdiklerini vurgulayan Belge, "Personel eğitimleri, eskiden olduğu gibi 'eğitim verdik geçti' değil, bakanımızın da açıkladığı gibi sürdürülebilir eğitim olması lazım. Bununla ilgili planlarımızı yapıyoruz. Bu konuda personelimize bir el kitapçığı hazırladık. Ayrıca personelimize broşürler hazırlayıp dağıttık. Misafirlerimize de otele girişlerinde dağıtacağız. Yapılması gereken her şey bunlarda mevcut. Restoranlarda masalarımız 1,5 metre birbirinden ayrı ve çapraz olacak, ikişer sandalye konulacak. Bakanımızın da söylediği gibi aynı aile olunca sıkıntı yok ama aynı aileden değillerse iki kişi çapraz olarak oturabilecek. Bizim avantajımız, yazın terasa da masa koyabileceğiz" diye belirtti.









Havuz ve plajda bilgilendirme levhaları



Havuzda ve plajda yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yapan Belge, şöyle devam etti: "Havuzun belli bir kapasitesi var. Bu konuda havuz başlarına bilgilendirme levhaları koyduk. Plajlarda şezlongları aralarında en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirdik. Ayrıca şezlongları, gün içinde ne kadar gerekiyorsa dezenfekte edeceğiz. Havuzda ve plajda çalışmalarımızın önemli bölümü bitti. Odaların duvarlarında ve asansörlerin yanında fotoselli dezenfektanlarımız var."



"Rezervasyonlar iptal edilmedi, ötelendi"



Rezervasyonlar hakkında da bilgi veren Belge, "Bilindiği gibi 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma ve bazı illerde de seyahat kısıtlamaları var. Tabii bu kısıtlamaların normalleşme kapsamında kalkmasını bekliyoruz. Bize iç pazardan rezervasyonlar geliyor. Otelimizi açtığımızda 15-20 oda ile başlayabileceğiz. Ayrıca yurt dışı rezervasyonlarımız da gelmeye devam ediyor. Dün, uçakların seferlere başlayacağı ülkelerle ilgili bilgi geldi. En geç 15-20 Haziran gibi seferler başlayacak gibi görülüyor. Dış seferler başlayınca misafirlerimiz de gelecek. Müşterilerimiz rezervasyonlarını iptal etmediler. Sadece ötelediler. Ben, eylül ve ekim aylarında turizmin daha iyi olacağını, Çeşme'nin daha hareketli olacağını düşünüyorum" sözlerine yer verdi.