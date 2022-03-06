Fırtına Vadisi’nin en güzel dağ evleri

İki katlı bungalovlar: KOTİT AYDER

Ayder yolu üzerinde, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Kotit 6 bungalovla hizmet veriyor. İki katlı bungalovlarda ikili ve tekli yataklar var. Ortak alanın önünde geniş düzlük, balkonundaysa dere manzarası etkileyici. Yükseklere gitmeden önce konaklamak isteyenler için oldukça ideal. Kahvaltı ve akşam yemeği seçenekleri mevcut.

(0539) 566 35 53



Orijinal Hemşin evi: MONOR DAĞ EVİ

Hemşin ilçe merkezinden 6 kilometre uzaklıktaki Monor; eski bir Hemşin evi onarılarak yapılmış. 9 odalı mekânda kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor. Şömine ve kuzinenin olduğu ortak alan oldukça rahat, manzarasıysa doyumsuz.

(0538) 642 95 81



Şömine sıcaklığı: MONTANİTAS DAĞ EVİ

Ayder’den Avusor-Huser yoluna doğru 1.5 kilometre çıktıktan sonra tabelanın olduğu yerden 7 dakikalık bir yürüyüşle ulaşılıyor. 4 kişinin konaklayabileceği, 2 odalı ev, doğanın seslerinden başka ses duymayacağınız bir yer. Alt katında şömine de mevcut. Çevrede yürüyüş yapmaktan çok zevk alacaksınız.

(0536) 927 48 53



Güzellikler ortasında: TOŞİ DAĞ EVLERİ

Çamlıhemşin’e 25 kilometre mesafede, Çat Vadisi’nde. Dere kenarına konumlandırılmış 9 dağ evi ve bir de restoranla hizmet veriliyor. Evlerin etrafı özellikle kışın bambaşka bir güzelliğe bürünen manzara noktalarıyla dolu ve buralara küçük yürüyüşlerle ulaşmak mümkün.

(0533) 484 14 56



Lezzetli sofralar: KARDELEN BUNGALOV

Ayder’in merkezinden 1 kilometre yukarıda, Kardelen denen bölgede kurulu ve en eskilerden. 3 bungalovla hizmet veriyor ve lezzetli sofralarıyla ünlü. Hem Ayder’de kalıp hem de civarı rahatlıkla gezebileceğiniz bir alternatif.

(0464) 657 21 07



Köy ve vadi manzarası: MİKRUN DAĞ EVLERİ

İsmini içinde bulunduğu köyden alıyor. Bulunduğu mevkiden vadiyi ve karşı köyleri izlemeye doyum olmuyor. Civarda kısa yürüyüşler de yapabilirsiniz. Şebnem ve Selçuk Parlak tarafından işletilen dağ evleri iki tane. Her birinde üst katta iki adet ikili yatak var. Yemek için yanlarında bir ek bina var.

(0546) 678 44 57



Karda jakuzi mi!: LİVA BUNGALOV

Çamlıhemşin’den 18 kilometre yukarıda olan Meydan Köyü sınırları içinde, vadiye hâkim konumda, jakuzisi de camekânlı alternatifleri de olan, şirin bir konaklama mekânı. Yükseklerde, kartpostallık manzara eşliğinde kendini yenilemek isteyenler için...

(0530) 945 80 53



Teleferikle ulaşılıyor: KENDİNİ KORUYAN MAHALLE

Çamlıhemşin’den 8 kilometre uzaklıktaki Pokut ve Sal yaylaları yolu üzerinde. Evlere 500 metre teleferik yolculuğuyla ulaşılıyor. Ağaç ev ve bungalov seçeneklerinden birini seçip küçük yürüyüşlerle civarı keşfedebilirsiniz. Kahvaltı ve akşam yemeği servisi var.

(0533) 719 95 99



Fırtına Deresi’nin kıyısında: ADA BUNGALOV

Çamlıhemşin ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Ada Bungalov, içlerinde 1 ikili, 1 tekli yatak olan 4 bungalovla hizmet veriyor. Fırtına Deresi’nin yanı başında, ormanın dinginliğini yaşamak isteyenler için ideal.

(0464) 653 30 70



Merkeze yakın: KIYI BUNGALOV

Çamlıhemşin ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta Fırtına Deresi’nin kenarında kurulu 3 adet bungalovdan oluşuyor. Özellikle merkeze yakın ama yine de doğada olmak isteyenler için ideal bir mekân.

(0464) 651 75 15