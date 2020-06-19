Norveç'in şehirleri neler? Norveç başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Norveç ülkesinin resmi adı Norveç Krallığı'dır. Norveç krallık ile yönetilen bir ülkedir. Coğrafi konum olarak Kuzey Avrupa'da yer alan bu ülke Dünya'da suç oranlarının en az olduğu ülkelerin başında yer almaktadır. Norveç Kronu Norveç'in resmi para birimini ifade eder. İskandinav yarım adasının en gelişmiş ülkelerinden biri olan Norveç Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan bir ülkedir. Norveç'te 4 tane resmi dil bulunmaktadır. Ülkede Norveççe, Lule Sami dili, Kuzey Lapça ve Güney Lapça resmi dil olarak kabul edilmiştir. Bu dillerden ayrı olan ülkede tanınan dillerden ikisi de Kvence ve Çingenece'dir.

Norveçliler ülkenin büyük bölümünde hakimdir. Norveçlilerden sonra ülkede en fazla yaşayan halklardan olan Samiler de ülkenin kadim halklarından biridir. Ülkede azınlık olarak Kvenler ve Çingeneler'de yaşamaktadırlar. Norveç Dünya'da en fazla gelire sahip olan ülkelerin başında yer almaktadır. Refah seviyesinde yaşayan Norveç halkının yıllık 60 bin doların üzerinde geliri bulunmaktadır. Gayri safi yurt içi hasıla bakımından Dünya'da lider devletlerden olan Norveç aynı zamanda çok yüksek insani gelişme endeksine sahiptir.

Norveç Dünya'da petrol ve doğalgaz üreten sayılı ülkelerdendir. Ülkede 1960 yıllarının sonunda doğalgaz ve petrol rezervleri keşfedildi. Bu keşfedilen rezervler Norveç'i refah seviyesine ulaştırmasında temel etkenlerden biri olarak görülür. Norveç'te trafik sağ taraftan akmaktadır. Ülkenin resmi internet alan adı ise ".no" şeklindedir. Norveç aynı zamanda Avrupa kıtasında ki en pahalı ülkelerden biridir. Aynı zamanda bir NATO üyesi olan Norveç zamanında İsveç ile birleşmiş ve ayrılmış bir ülkedir. Norveç Avrupa'nın diğer ülkelerine göre yaşam standardı bir hayli fazladır. Ülkede ekonomik gelişmişlik fazla olduğundan dolayı halkının refah seviyesi de diğer Avrupa ülkelerine göre bir hayli iyidir. Zamanında Avrupa Birliği tarafından giriş için baskı yapılmıştı. Fakat Norveç halkı yapılan referandum ile bu isteği iki kez geri çevirmiştir.

Norveç'in Şehirleri Neler?

- Oslo

- Bergen

- Tromso

- Stavanger

- Trondheim

- Alesund

- Kristiansand

- Lillehammer

- Flam

- Haugesund

- Drammen

- Molde

- Moss

- Bodo

- Kristiansund

- Skien

- Fredrikstad

- Harstad

- Narvik

- Sarpsborg

- Halden

- Larvik

- Floro

- Bodo

- Hammersfest

- Sandefjord

- Porsgrunn

- Gjovik

- Tonsberg

- Vardo

- Horten

- Steinkjer

- Namsos

- Honefoss

- Hamar

- Farsund

- Egersund

- Sandnes

- Kongsvinger

- Flekkefjord

- Risor

- Kongsberg

- Gjovik Municipallity

- Eigersund

- Ringerike

Norveç'in Başkenti Neresidir?

Norveç'in başkenti Oslo'dur. Oslo aynı zamanda Norveç'in en büyük şehridir. Oslo sahip olduğu zenginlik sayesinde Dünya'nın en pahalı şehirleri arasında yer almaktadır. İskandinavya adasının dördüncü büyük şehridir.

Norveç'in Nüfusu Kaçtır?

Norveç'in toplam nüfusu 5.5 milyondur.

Norveç'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Norveç'in yüzölçümü 385.203 kilometre karedir.

Norveç'in Telefon Kodu Nedir?

Norveç'in uluslararası telefon kodu +47'dir.

Norveç'in Posta Kodu Nedir?

Norveç'in posta kodu 0010, 0037'dir.