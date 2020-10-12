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Nemrut Krater Gölü sonbahar güzelliğiyle hayran bırakıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Nemrut Krater Gölü sonbahar güzelliğiyle hayran bırakıyor

Bitlis’te bulunan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında 'Mükemmeliyet ödülü' alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındırırken, sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan renk cümbüşü ile de misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor.

Nemrut Krater Gölü sonbahar güzelliğiyle hayran bırakıyor


İstanbul’dan gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü’nü gezdiren Reşit Akkoyun adlı vatandaş, bu doğa güzelliğini herkesin görmesi gerektiğini ifade ederken, kentte gazetecilik ve fotoğrafçılık yapan Şükrü Tontaş ise 2 bin 900 metre yükseklikte bir yer olan Nemrut Kalderasının adeta her yıl ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Nemrut Krater Gölü sonbahar güzelliğiyle hayran bırakıyor

Nemrut Krater Gölü sonbahar güzelliğiyle hayran bırakıyor


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