Nasuhi Mehmet Efendi Camii Nerede? Nasuhi Mehmet Efendi Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

İstanbul gezi rotasında mutlaka olması gereken yerlerden biri olan bu cami, inşası oldukça eski dönemlere dayanır. Caminin mimari ve tasarım özellikleri de Osmanlı Dönemimin izlerini taşır. Şabani dergahı olarak geçer. Bu caminin inşası tekke biçimde olduğu için çıkmaz sokak üzerindedir. Tarihin izlerini taşıyan bu cami, Üsküdar rotasında olan bir gezi alternatifidir.

Nasuhi Mehmet Efendi Camii Hakkında Bilgi

Yapı 1925 yılı sonrasında cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapılışından bu döneme kadar burası tekke olarak kullanılmıştı. İstanbul’da inşa edilen tüm tekkelerde görüldüğü gibi bu tekke de bir çıkmaz sokak üzerinde yer alır. Sokak adeta caminin avlusu gibidir. Sokağın sağ tarafından Sadrazam Hasan Paşa Çeşmesi yer alırken son kısmında ise yüksek bir set üzerinde camiin haziresi yer alır. Mabet ve hazire arasında Nasuhi Mehmet Efendi türbesi bulunuyor.

Tekkenin semahanesi ve müştemilatı ahşap olarak Sultan IV. Mehmet kızı Hatice Sultanın eşi tarafından yaptırılır. Moralı Sadrazam Hasan Paşa 1684 yılında Nasuhi Mehmet Efendiye büyük bir saygı duyduğu için burayı yaptırmıştır. Hasan Paşa Rakka Valiliği sırasında vefat eder. Eşi Hatice Sultan ise bu tekke için vakfından 17 cihetin iradı olan günlük 159 akçenin Şehy Mehmet Fazlullah Efendi’ye vakfeder. Sultan III. Mustafa döneminde bu vakıf 300 kuruş zamlanır. İsmail Paşa’da bu tekkeyi onarıp tamir ettirenler arasında yer alır.

Nasuhi Mehmet Efendi Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Üsküdar’da yer alan Nasuhi Mehmet Efendi Camii, Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunur. Doğancılar Parkı karşısında yer alır.

12 numaralı otobüsler ile Üsküdar üzerinden Kadıköy otobüsüne binerek Doğancılar durağında inilebilir. 100 m ilerinde cami hemen görülür. Sarı dolmuşlarla da doğrudan türbenin önünde inilebilir.

Nasuhi Mehmet Efendi Camii Tarihi

1684 yılında Moralı Sadrazam Hasan Paşa tarafından inşasına başlanmıştır. Maddi gücü olmadığından tamamlanamayan yapıyı Şeyh Mehmed Nasuhi Efendi 1688 yılında tamamlar. 1705 yılında da cami girişine bir çeşme yaptırılır. 1902 yılında Evkaf tarafından onarımı gerçekleştirilen cami, tekkelerin kapatılması kanunu ile kapatılır. 1925 yılından itibaren ise cami olarak kullanılmaya başlanır. Türbe kısmı ise uzunca bir müddet ziyarete kapalı kalır. Harem ve selamlık kısımları Mehmed Nasuhi Efendi’nin nesli tarafından kullanılır. Selamlık kısmı aslından farklı bir şekilde 1960 yılında yenilenir. Depremde hasar görmesi nedeni ile de XX. Yüzyıl başlarında minaresi yıkılmıştır. 1966 yılında aynı aileden gelen Alaeddin Nasuhioğlu tarafından minare tekrar inşa ettirilir.

Nasuhi Mehmet Efendi Camii Özellikleri

Caminin tavanı ve miberi ahşaptır. Mihrabı ise niş şeklindedir. Duvar içine girmiştir. Tek şerefeli ve tek minareli bir camidir. Türbesinde ise Mehmed Nasuhi Efendi bulunuyor. Türbe dikdörtgen biçimindedir. Yığma taştan inşa edilmiştir. Dört pencereden ışık almaktadır. Önceki dönemlerde caminin sahnına açılan türbe kapısı sonraki dönemlerde minarenin yanına açılacak şekilde değiştirilmiştir.

Nasuhi Mehmet Efendi Camii Hikayesi

Tekkeyi inşasını tamamlayan Üsküdarlı Mehmed Nasuhi Efendi Hazretleri halveti Şabani tarikatının Nasuhiye kolunun kurucusu olmaktadır. Mehmed Nasuhi Efendi Kefçe Dede mahallesinde tahsil görmeye başlar. Gençliğini ilimle meşgul olarak geçirir. Karabaş Veli’ye intisap eder. Seyrü sülükü 25 yaşlarında tamamlanır. Tasavvuf alanında kendini geliştirir. Bu halveti şabani tarikatının Nasuhiyye kolu ona nispet edilir.

Nasuhi Mehmet Efendi Camii Mimarı Kimdir?

Nasuhi Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.