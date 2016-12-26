Mutlaka görmeniz gereken Avrupa ülkeleri!

Avrupa'nın en önemli sanat ve tarih şehirlerinin başında gelen Roma, Paris ve Londra, yaz aylarında dünyanın dört bir yanından turist akınına uğruyor. Hal böyle olunca kültür ve sanat ağırlıklı seyahat planlarınız için, en doğru dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz.

ROMA

Binlerce yıllık geçmişiyle sanat ve tarihin iç içe yaşadığı, adeta bir açık hava müzesini andıran şehrin sadece sokaklarında yürümek, kafelerinde oturmak bile sanatsal doyuma ulaştırıyor. Mitolojik bir hikayeyi, ihtişamlı heykellerle anlatan Trevi Çeşmesi, Michelangelo'dan Bernini'nin izlerini taşıyan Vatikan, Roma'nın simgesi haline gelen Kolezyum ve Antik Roma tapınağı olan Pantheon, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Kişiye özel Roma turları için sizi böyle alalım.



PARİS

Müzelerin şehri olarak anılan Paris, sanatın her alanında zengin bir mirasa sahip. Venus de Milo, Mona Lisa gibi dünyaca ünlü eserlerin sergilendiği Louvre müzesi, dünyanın en büyük empresyonizm ve post empresyonizm koleksiyonuna ev sahipliği yapan Orsay Müzesi, Pablo Picasso'ya ait 3.500'den fazla eserle Kübizmin gelişimini gözler önüne seren Picasso Müzesi, Paris'te mutlaka gezilmesi gereken müzelerden yalnızca birkaçı.

LONDRA





Sanat ve tarihin en derinlerine ışık tutan, dünyaca ünlü müzeler Londra'da bulunuyor. Ayrıca çoğu müze halka ait olduğu için girişler ücretsiz. Hal böyle olunca Londra, sanatseverler için cennet niteliğinde. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Halikarnas Mozolesi'nin sergilendiği British Museum'da dünyanın dört bir tarafından toplanan paha biçilemez eserleri görmek mümkün. İngiliz Kraliyet Ailesinin yaşadığı ihtişamlı Buckingham Sarayı, Galler Prensi Charles ile Prenses Diana'nın nikah töreninin yapıldığı St. Paul Katedrali ve dünyaca ünlü seçkin koleksiyonlara ev sahipliği yapan Tate Modern sanatseverlerce mutlaka ziyaret edilmesi gereken tarihi mekanlardan.

PRAG





Sokaklarında yürürken kendinizi Orta Çağ Avrupa'sında bulacağınız Prag, "Masal Şehri" olarak da biliniyor. Eşsiz mimarilere sahip katedralleri, köprüleri, yapılarıyla Prag'ın Tarihi Merkezi, UNESCO'nun "Dünya Mirasları" listesinde yer almaktadır. 9.yy'dan kalma Prag Kalesi, St. Vitus Katedrali, Wenceslas Meydanı, Astronomik Saat, Prag'da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

BUDAPEŞTE





Berlin'den sonra Orta Avrupa'nın en büyük ikinci şehri olan Budapeşte'de Osmanlı izleri görmek mümkün. 1686'ya kadar Osmanlı hakimiyetinde bulunan Budapeşte, o zamanlardan bu yana "Hamamlar Şehri" olarak da anılmış. Hamamların yanı sıra görülmesi gereken tarihi yapıtlar açısından oldukça zengin olan Budapeşte'de; Matthias Kilisesi, Buda Kalesi, Binyıl Anıtı, Güzel Sanatlar Müzesi görülmeye değer yerlerin başında geliyor.

VİYANA





Dünyanın en yaşanılası şehirleri arasında yer alan Viyana, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir kültür, sanat başkenti. Yıl içerisinde pek çok müzik festivaline de ev sahipliği yapan Viyana, sanatseverler için vazgeçilmez bir şehir. Tarihsel ve kültürel açıdan çok değerli yapılara sahip olan Viyana'da Schönbrunn Sarayı, Belvedere Sarayı, Opera Binası, St. Stephen Katedrali görülmesi gereken büyüleyici mekanlar arasında yer alıyor.

BERLİN





Almanya'nın aynı zamanda kültür başkenti de olan Berlin'de, 180 müze ve 440'tan fazla galeride, geçmiş ve modern sanat adına çok önemli eserler yer almaktadır. Avrupa'ya yapacağınız seyahatlerinizde mutlaka uğramanız gereken Berlin'de de UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesine giren pek çok yapı bulunmakta. Brandenburg Kapısı, bir müze kompleksi olan Müzeler Adası, Bellevue Sarayı, Yıkık Kilise, Berlin'de görülmesi gereken yerlerden.

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