Mısır'ın ilk piramidi Zoser ziyarete açıldı

Mimarı İmhotep olan piramit, diğer piramitlerden farklı olarak merdivenli olmasından dolayı 'Basamak Piramidi' ve 'Adım Piramidi' olarak da adlandırılıyor. Girişi en üst basamakta olan Piramit, Firavun Zoser'e ait.







Duvarları kabartmalarla süslü olan Zoser Piramidinin diğer piramitlerin aksine mezar içleri süslü değil. Kahire'ye yakın Saqqara'da büyük piramitler sahasının karşısındaki alanda bulunan Zoser Piramidinin orijinal yüksekliği 60 metre, yapının tabanı 121 metre uzunluk ve 109 metre genişlikle kareye yakın bir formda.







Piramidin kalbi, yer altına gömülmüş bir hücre oda. Bu oda çoğu diğer mezar odalarının aksine dikdörtgen değil kare şekline. Firavun mezar odası 28 metre yer altında yer alıyor ve mezara giden bir dikey koridora sahip. Oda girişi ise 3 ton ağırlığında bir granit taşla mühürlenmiş. Odanın iç yüzeyleri ince kireç taşı ile kaplı.







