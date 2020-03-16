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Mısır'ın ilk piramidi Zoser ziyarete açıldı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 16.03.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Mısır'ın ilk piramidi Zoser ziyarete açıldı

M.Ö 2630 yıllarında Mısır'da yapılan ilk piramit olan Zoser Piramidi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ziyarete açıldı.

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Mimarı İmhotep olan piramit, diğer piramitlerden farklı olarak merdivenli olmasından dolayı 'Basamak Piramidi' ve 'Adım Piramidi' olarak da adlandırılıyor. Girişi en üst basamakta olan Piramit, Firavun Zoser'e ait.

Mısırın ilk piramidi Zoser ziyarete açıldı


Duvarları kabartmalarla süslü olan Zoser Piramidinin diğer piramitlerin aksine mezar içleri süslü değil. Kahire'ye yakın Saqqara'da büyük piramitler sahasının karşısındaki alanda bulunan Zoser Piramidinin orijinal yüksekliği 60 metre, yapının tabanı 121 metre uzunluk ve 109 metre genişlikle kareye yakın bir formda.

Mısırın ilk piramidi Zoser ziyarete açıldı


Piramidin kalbi, yer altına gömülmüş bir hücre oda. Bu oda çoğu diğer mezar odalarının aksine dikdörtgen değil kare şekline. Firavun mezar odası 28 metre yer altında yer alıyor ve mezara giden bir dikey koridora sahip. Oda girişi ise 3 ton ağırlığında bir granit taşla mühürlenmiş. Odanın iç yüzeyleri ince kireç taşı ile kaplı.

Mısırın ilk piramidi Zoser ziyarete açıldı


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