Mihrimah Sultan Camii Nerede? Mihrimah Sultan Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan Camii mimari özellikleri açısından oldukça konuşulan camilerden biridir. Cami her sene pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir.

Mihrimah Sultan Camii Hakkında Bilgi

Mihrimah Sultan Camii Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan kızı Mihrimah Sultan için mimar Sinan'a yaptırmış olduğu camidir. Bu eser mimar Sinan'ın erken döneminde yapmış olduğu eserler arasında yer almaktadır. Ana kubbenin üç yanında yarım kubbeler bulunur. Bu yarım kubbeler ana kubbeyi desteklemektedir.

Bunun yanında Mihrimah sultan Camii'ye Nisan ve Mayıs aylarında Bayezid yangın kulesi çevresinden bakıldığı zaman caminin iki minaresi arasında güneşin doğuşu ve akşam ayın doğuşu izlenebilmektedir.

Mihrimah Sultan Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Mihrimah Sultan Cami İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Mimar Sinan mahallesinde bulunmaktadır. Camiye Anadolu yakasından gitmek isteyenler otobüs ve dolmuş yardımı ile Üsküdar Sahiline giderek oradan da birkaç dakika yürüyüp camiye ulaşabilirler.

Avrupa yakasından camiyi görmeye gelecek olanlar deniz otobüsü kullanarak Üsküdar Sahiline kolaylıkla gelebilirler.

Marmaray ile gelecek olanlar Üsküdar'da inerek Marmaray çıkışında camiyi göreceklerdir.

Mihrimah Sultan Camii Tarihi

Altıncı tepe İstanbul'un en yüksek tepelerinden biridir. Mihrimah Camii ise bu tepe üzerinde bulunmaktadır. Mihrimah Sultan Camii 16. yüzyılda yapılmış olan eserler arasında yer alır. Ünlü bir mimar olan Mimar Sinan Mihrimah Sultan için İstanbul'da iki adet yapı inşa etmiştir. Bu yapılardan biri Edirne kapı surlarında bulunur, biri de Üsküdar'da inşa edilmiştir.

Edirne kapı Mihrimah sultan Camii'de bulunan işlemeler ve sarkıtların saçları topuklarını döven bir kadın tasviri olduğu söylenmektedir. Mihrimah Sultan'ın doğum günü olan 21 Mart'ta Edirne kapıdaki caminin tek bir minaresi arkasında güneş batmaktadır. Üsküdar'daki cami arkasından ise ay doğmaktadır. Bu şekilde mimar Sinan Mihri Mah gerçekleştirmiş olur.

Mihrimah Sultan Camii Özellikleri

Mihrimah Sultan Camii dikdörtgen şekilde inşa edilmiştir. Caminin doğu, batı ve kuzey doğu kısımlarında birer kapı bulunur. Bu kapılar caminin avlusuna açılmaktadır. Caminin etrafında ise medrese, türbe, hamam ve mektep bulunmaktadır. Caminin bir tane minaresi bulunur ve bu minare sağ kısımda yer alır. Tek kubbesi bulunan yapı dönem mimarisi için örnek teşkil etmektedir. Kubbe ve kemer içlerinde oldukça fazla pencere açıklığı bulunur.

Mihrimah Sultan Camii hem dış görünüşü ile hem de iç mimarisi ile görenleri büyülemektedir. ana kubbe yanında bulunan galeriler camiyi enine olarak büyütmektedir. Dönemi düşünüldüğü zaman oldukça özgün bir eser olduğunu söylemek mümkündür. Mimar Sinan çağına ait olan en güzel örneklerden biri mermer mihrap Mihrimah sultan camide bulunmaktadır. Yapı oldukça yüksek bir konumda bulunur. Bu sebeple caminin temelinin sağlam olması için Mimar Sinan'ın alt yapıya binlerce kuyu açtırdığı söylenmektedir.

Mihrimah Sultan Camii Hikayesi

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği kız çocuğunun Mihrimah Sultan olduğu bilinmektedir. Mihrimah sultanın annesi ise Hürrem Sultandır. Annesi öldükten sonra babasına pek çok devlet işinde Mihrimah Sultanın danışmanlık yaptığı da söylenmektedir.

Mihrimah Sultan hayır işleri yapmayı severdi. Mihrimah Sultan Camisinin yapımını da bizzat Mimar Sinan'dan istemiştir. Caminin şeklini ve nerede yapılacağını ise ünlü mimara bırakmıştır.

Mihrimah ismi Farsça bir isimdir ve Güneş ve Ay anlamına gelmektedir. Rivayete göre Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a aşıktı. Aşkına karşılık bulamayan mimar aşkını Mihrimah Sultan cami ile anlatmıştır. Caminin yapımından 500 yıl geçmesine rağmen cami hala sağlam bir şekilde ayakta durmaktadır.

Mihrimah Sultan Camii Mimarı Kimdir?

Mihrimah Sultan Cami mimarlığını günümüzde bile hala eserleri konuşulan ve oldukça ünlü olan Mimar Sinan yapmıştır.