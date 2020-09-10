Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Mevlana Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ayrıca türbe içerisinde Mevlana Müzesi de bulunmaktadır.

Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi Konya ili sınırları içerisinde bulunur. Konya otogarında indikten sonra çarşı yönündeki tramvaya binerek yarım saatlik bir yolculuk sonunda şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Çarşıda Alaaddin Durağında indiğinizde türbe beş dakikalık yürüme mesafesi uzaklığındadır. Konya Hava alanından şehre gelmek için Havaş ile Alaaddin Durağında inebilirsiniz.

Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Türbenin giriş saatleri yaz sezonu ve kış sezonunda farklılık göstermektedir. 15 Nisan ile 2 Ekim tarihleri arası yaz sezonudur. Bu dönemlerde türbe saat 09:00 ile 18:00 arası ziyaretçilere açıktır.

Kış sezonu ise 3 Ekim ile 14 Nisan arasındadır. Kış sezonu saatleri ise 09:00 ile 16:40 arasındadır. Türbe dini bayramlar ile Kandil günlerinde 20:00 ve 23:00 saatleri arasında da ziyaretçileri ağırlamaktadır. Müze haftanın her günü açıktır. Tatil günü yoktur.

Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi Hakkında Bilgi

Hz. Mevlana 1207 yılında Afganistan da Behl isimli şehirde dünyaya gelmiştir. Bu zat bir din bilgini ve aynı zamanda sufidir. Mevlana Celaleddin Rumi Anadolu'nun tanınmış evliyalarından biridir. Hoş görüsü ile tanınan Hz. Mevlana yaşamını Konya ilinde sürdürmüştür.

Celaleddin Rumi'ye verilmiş olan Mevlana lakabı efendimiz anlamına gelir. İsminde bulunan Rumi ise Anadolu'da yaşamış anlamına gelir. Ayrıca Mevlana Celaleddin Rumi Şemsi Tebrizi ile olan manevi dostluğu ile de tanınmaktadır.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Behl kentinde hocalık yapmış olan ve kendisine Sultan-ül Ulema lakabı verilen Bahaeddin Veled'dir. Hz. Mevlana babası öldükten bir yıl sonra yani 1232 yılında Konya'da bulunan Seyyid Burhaneddin'in terbiyesi ile büyümüştür. Bundan sonra 9 yıl Seyyid Burhaneddin'e hizmet etmiştir. Hz. Mevlana'nın ölüm tarihi ise 17 Aralık 1273'tür.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin 800. doğum günü UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak kabul edilmiştir.

Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Günümüzde müze olan Mevlana Dergahı önceden Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi olarak kullanılıyordu. Dönemin sultanı olan Alaeddin Keykubad burayı Hz. Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e hediye etmiştir.

12 Ocak 1231 yılında Bahaeddin Veled ölünce şuan türbe de bulunan mezarına defnedildi. Bu defin gül bahçesi içerisine yapılmış olan ilk defin işlemi olmuştur. Bahaeddin Veled'in ölümünden sonra zatı sevenler burayı türbe yaptırmak istemişler ve bu konuyu Hz. Mevlana ile konuşmuşlardır. Fakat Hz. Mevlana gök kubbeden daha iyi bir türbe yoktur diyerek bu isteği tatlı bir dille reddetmiştir.

Hz. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında hayata gözlerini kapamıştır. Bunun üzerine Mevlana'nın oğlu olan Sultan Veled Mevlana'nın mezarını türbe yaptırmak isteyen halkı kırmamıştır ve burası türbe yapılmıştır. Türbe Mimar Tebrizli Bedrettin'e 130.000 Selçuklu dirhemi karşılığında yaptırılmıştır. Türbeye Yeşil Kubbe anlamına gelen Kubbe-i Hadra ismi verilmiştir. Türbe dört fil ayağı üstüne yerleştirilmiştir.

Türbeye 19 yy dönemine kadar sürekli eklemeler yapılmıştır ve inşaatı hiç bitmemiştir. 1926 yılında Mevlana Dergahı ve türbesi müze haline getirilmiştir. 1954 yılında ise müze günümüzdeki halini almıştır. Yeşil Kubbe'nin alt kısmında Hz. Mevlana'nın oğlu olan Sultan Veled'in mezarı da bulunmaktadır.