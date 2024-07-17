Alzheimer hastalarına yardımcı olacak ipuçları

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Çabuk sinirlenme, öfke nöbetleri, huzursuzluk, olmadık senaryolar uydurma, gece uykusuzluklarının alzheimerda sık karşılaşılan durumlar arasında yer aldığını ifade eden Dr. Vardarlı, “Evin içinde devamlı gezinme, para ve eşya saklama görülebilir. Unutmayın; bu değişiklik sevdiğiniz kişiden değil, hastalıktan kaynaklanmaktadır” diyerek, şunları ifade etti:

ALTI ALTIN İPUCU

1. Sakin olun, mutsuzluğa kapılmayın, yenilmiş hissetmeyin. Sakin bir ses tonu ile sorunu anlamaya çalışın. Asla tartışmaya girmeyin. Onun yanında kendisine yardımcı olmak için bulunduğunuzu hissettirin.

2. Davranış değişimine sebep olabilecek durumu anlamaya çalışın. Hasta gerçekten de çantasını, cüzdanını veya terliğini kaybetmiş ve bu nedenle sinirlemiş olabilir.

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3. Öfke ve huzursuzluk hali ısrar ediyorsa, hastanın dikkatini başka bir şeye çekmeye çalışın. Bu, sevdiği bir müzik kanalını açmak, sevdiği bir televizyon programını izlemesini sağlamak, daha öncesinde mutlu olduğu anları hatırlatacak fotoğraflara bakmak veya kısa bir yürüyüşe çıkarmak olabilir.

4. Evde konforunu sağlayın. Aynı şeyleri, aynı sırada, aynı saatte yaptığı bir günlük rutini olsun. Aynı saatte uyansın, aynı saatte duş alsın, aynı saatte yemek yesin, aynı saatte yürüyüşe çıksın. Evdeki eşyalar sadeleşsin. Evde sakin, huzurlu zaman dilimleri yaratın. Bu zaman dilimlerinde sevdiği eşyalarıyla vakit geçirsin veya fotoğraf albümlerine baksın.

5. Fiziksel olarak aktif olmasını sağlayacak çözümler yaratın. Egzersiz genel sağlığına iyi gelecektir. Aynı zamanda onu sakinleştirecek, gece uykularına da olumlu katkıda bulunacaktır.

6. Hastayı güvede tutun. Sokakta kaybolma riskine karşı bileğine takacağınız isim, telefon numaranızın yazıldığı şık bir bileklik, onu birçok tehlikeden koruyabilir. Ayrıca evdeki tehlikeli eşyaların kilit altında tutulması yararlı yöntemlerden biridir.