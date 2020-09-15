Melike Hatun Camii Nerede? Melike Hatun Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Melike Hatun, halk arasında “Sultan Hatun” adı ile tanınan kıymetli bir şahsiyettir. Melike Hatun’un yaşadığı yüzyıla ilişkin olarak eski tahrir defter kayıtlarına bakılmış ve 14.yüzyılda yaşadığı belirlenmiştir. Aslen Ankaralı olan Melike Hatun, varlıklı bir aileden gelen tasavvuf ehli bir insandır. Yaptırdığı çok sayıda değerli eser ile sevilen ve takdir edilen Melike Hatun’un kabri, Taşçılar Sokakta şahsına ait vakfın bahçesindedir. Melike Hatun’un anısını yaşatan ve onun adını taşıyan Melike Hatun Cami özellikleri ile mutlaka görülmesi gereken camiler arasındadır.

Melike Hatun Cami Hakkında Bilgi

Osmanlı Mimarisi ile inşa edilen Melike Hatun Camisinde aynı anda yedi bin kişi ibadet edebilmektedir. Bu bakımdan geniş kapasiteli, büyük camilerimiz arasında yer alır. Melike Hatun Caminin kapladığı alan ise 3 bin 600 metrekare olarak ölçülmüştür. Melike Hatun Caminin altında bin kişi kapasiteli bir kongre salonu ile fuaye alanı ve otopark bulunmaktadır.

Melike Hatun Cami Nerede?

Melike Hatun Cami, ülkemizin başkenti Ankara ilimizin Ulus Erbakan Meydanı’nda yer almaktadır. Ankara ilimizin Ulus Erbakan Meydanı’nda bulunan Melike Hatun Camisi, 27 Ekim 2017 tarihinde hizmete açılmıştır. Melike Sultan Caminin altında otopark bulunması itibari ile ziyaretçileri özel araçları ile rahatlıkla camiyi ziyarete ve ibadet yapmaya gelebilirler.

Melike Hatun Cami Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yapımına başlanan önemli camilerimizden biridir. Yedi bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Melike Hatun Camisi, törenler 2017 yılında ibadete açılmıştır. Melike Hatun Caminin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin başbakanı Yıldırım katılmışlardır. Caminin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin yapımında büyük bir emeği olan hayırseverlere ve işçilere teşekkür etmiştir.

Melike Hatun Camisi Özellikleri

Melike Hatun Camisini ziyaret etmek isteyenler, caminin özellikleri hakkında bilgi edinmek istemektedir. Melike Hatun Caminin kubbesinin çapı 27 metre, yüksekliği ise 43 metredir. Bir diğer önemli özelliği ise 72 metre yüksekliğe sahip dört adet minaresi bulunması ve bu minarelerin kaplamasında Marmara taşının kullanılmasıdır. Melike Hatun Camisinin ana kubbesinin üzerinde 8 metre 20 santimetre yüksekliğine haiz bakır bir alem mevcuttur. Ayrıca caminin dikkat çeken özelliklerinden birisi de 16 adet mermer kitabesidir.

Melike Hatun Camisinin kapıları da oldukça dikkat çeken işçilik ve sanatlara sahip olup görünümleri ilgi çekmektedir. Kapılarında ahşap ve çivi kullanılmayan kündekari sanatı kullanılmıştır. Melike Hatun Caminin giriş kapılarının üzerinde altın varak, bağ, sedef ve fildişi işleme kitabeler yer almaktadır.

Melike Hatun Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Melike Hatun Camisinin mimarı, ünlü mimar Muharrem Hilmi Şenalp’tir. Muharrem Hilmi Şenalp, Japonya’da bulunan Tokyo Camisi, Türk Kültür Merkezi ve Ataşehir Mimar Sinan Camisinin de mimarıdır. Mimar Muharrem Hilmi Şenalp’in eserlerinden bir olan Melike Hatun Caminin süslemeleri oldukça beğenilmekte olup süslemelerinde kullanılan İznik çinisinin bunda büyük bir payı vardır. Caminin yapımında Hattat Hüseyin Kutlu’nun çizgileri görülmektedir. Caminin tezyinat işini ise tezhip sanatçısı Semih İrteş yapmıştır.

Melike Hatun Camisinin mimarı olan Şenalp, caminin merkezi kubbesinin etrafında altı yarım bir kubbe bulunduğunu ve Melike Hatun Camisinin, 2000 yılında inşa edilen Tokyo Camisi ile 2011 yılında İstanbul’da inşa edilen Ataşehir Mimar Sinan Camisinin devamı niteliğinde olduğunu röportajlarında dile getirmektedir.